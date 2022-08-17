المنافسة أم البقاء.. موعد مباراة إيسترن كومباني والأهلي الدوري المصري والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة إيسترن كومباني والأهلي ، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021 ، وضمن مواجهات اليوم الأول لحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأربعاء 17 أغسطس 2022 ملعب ستاد المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية جديدة، تجمع فريقا الأهلي وإيسترن كومباني ، حيث يسعى كلا الفريقان من أجل الفوز الغالي والنقاط الثلاث، يعول عليها المارد الأحمر كآخر المحاولات من أجل إنقاذ الموسم في تحقيق بطولة “ممكنة”، في مقابل رغبة من الشرقية للدخان في عدم الخروج سريعًا من مسابقة الدوري العام في مشاركته الأولى.

في السطور التالية، نتناول تفصيلًا كل الأخبار والكواليس حول موعد مباراة إيسترن كومباني والأهلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين خلال الموسم الحالي من الدوري المصري 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات إيسترن كومباني والأهلي .

مباراة إيسترن كومباني والأهلي

مواجهة أخرى، ومحاولة جديدة يخوضها فريقا الأهلي وإيسترن كومباني والأهلي ، حين يلتقيا مساء اليوم الأبعاء.

حيثما يهدف من خلالها الفريقان كما أسلفنا، إلى الظفر بثلاث نقاط ثمينة، في مشوار الـ Egyptian Premier League هذا الموسم.

سيكون لها تأثير جوهري على مشوار الناديين في البطولة.

إذ يرغب الشياطين الأحمر في مواصلة ملاحقة الغريم التقليدي الزمالك، الذي بات يقترب بشدة من لقبه الـ14 والثاني على التوالي.

فيما تصطدم طموحات الأهلي، بمساعي حثيثة من الشرقية للدخان في الهروب من خطر الهبوط.

والذي يجمع حاليًا الثلاثي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة ، وإن كان الأخير قد حسم أمره رسميًا نحو دوري الدرجة الثانية.

نستعرض بدايةً جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات الجولة 31:

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري العام ستجرى على مدار 4 أيام.

من المقرر أن تشهد خلالها إقامة مواجهات قوية للأندية الكبرى.

تبدأ يوم الأربعاء بمواجهة Al-Ahly vs Eastern Company .

على أن تستكمل يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، بمواجهة الديربي الساحلي الجديد، حيث مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي .

فيما تستأنف يوم الجمعة، إذ تقام مباراة فاركو والزمالك ، ويختتم اليوم بـ مباراة بيراميدز وسموحة .

قبل أن تلعب آخر مواجهات الجولة يوم السبت، وذلك بـ مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي .

نادي إيسترن كومباني

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، نادي إيسترن كومباني المصري ، الوافد الجديد هذا الموسم إلى مسابقة الدوري العام.

حيثما يسعى الفريق كما أسلفنا، إلى عدم الخروج سريعًا من دوري الأضواء والشهرة .

والعمل على تأمين تواجده في النسخة الـ64 من الدوري المصري 2023.

حاليًا يحتل Eastern Company SC المرتبة الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة وصافي (-23) هدفًا.

إذ نجح الفريق خلال الموسم الحالي في الفوز بـ6 مباريات والتعادل في 10 أخرى.

ولكن تجرع مرارة الخسارة في 14 مواجهة، من أصل 30 خاضها.

وعن نتائج آخر 5 مباريات لـ إيسترن كومباني في الدوري ، تمكن أبناء المدرب الكبير علاء عبدالعال من جمع 8 نقاط.

وذلك من انتصارين على المصري البورسعيدي (2-1) وسيراميكا كليوباترا (1-0).

كما تعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري (2-2) وطلائع الجيش (1-1).

غير أنه خسر بثنائية نظيفة من إنبي.

نادي الأهلي

في المقابل، يخوض نادي الأهلي المصري رحلة جديدة ومحاولة أخرى مع إنجاز جديد وصعب.

هذه المرة ستكون تحت شعار “بيدي وبيد عمرو”.

فبعدما نجح المارد الأحمر في بلوغ دور الثمانية في كأس مصر ، بعد فوز صعب على مصر المقاصة.

جاء التحدي الكبير في المسابقة العريقة، والتي يتبقى فيها للفارس الأبيض 6 نقاط فقط من أجل تحقيق اللقب الـ14 في تاريخه.

والذي سيمثل البطولة الثانية على التوالي في الدوري المصري.

فيما يُبلي أبناء مدرسة الفن والهندسة بلاءً حسنًا في بطولة كأس مصر .

حيثما نجح هو الآخر في بلوغ ربع نهائي البطولة، إثر فوز صعب في لقاء “أبناء العم” على الإسماعيلي.

ليواصل طريقه نحو اللقب الـ29، والثاني على التوالي أيضًا بعد بطولة 2021 على حساب الأهلي.

ويحتل الـ Al Ahly SC حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري العام ، برصيد 62 نقطة وصافي (36) هدفًا.

يفصله 3 نقاط فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد بفارق 10 نقاط عن الـ Zamalek SC حامل اللقب ومتصدر البطولة الحالية.

ولكن تتبقى لأبناء الجزيرة مواجهة مؤجلة مع الإسماعيلي من الجولة الـ18، من المقرر خوضها الأحد المقبل 21 أغسطس.

خلال الموسم الحالي نجح الأهلي في تحقيق 18 انتصارًا و8 تعادلات.

بينما تلقى 3 هزائم في 29 جولة خاضها.

أما عن نتائج آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري ، فقد نجحت كتيبة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش في حصد 11 نقطة.

وذلك من 3 انتصارات على أندية مصر المقاصة والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

فيما تعادل مع المقاولون العرب وفاركو سلبيًا.

تاريخ مواجهات إيسترن كومباني والأهلي

على صعيد المواجهات بين الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري ، فقد جمعت الناديين – وفق متابعتنا في “ثقفني” – مواجهة واحدة.

حيثما التقى الفريقان في الدور الأول من الموسم الحالي، وحسمها المارد الأحمر بانتصار عريض.

موعد مباراة إيسترن كومباني والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الهامة، مساء الأربعاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة إيسترن كومباني والأهلي ، فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) عن إسناد المهمة إلى الحكم محمد الصباحي.

ستقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر فضائية ON Time Sports 1 HD .

وبشأن معلق مباراة إيسترن كومباني والأهلي ، فسيكون المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف .

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل الأخبار والكواليس والتفاصيل بشأن موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الدوري المصري بالموسم الجاري ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي وإيسترن كومباني .