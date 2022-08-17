جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى يوليو الماضى، تسببت الحرارة والجفاف فى حرائق غابات شديدة فى جيروند بفرنسا، حيث دمرت الحرائق أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات، كما أنفقت فرنسا 6.6 مليون يورو (6.7 مليون دولار) فى 10 أيام لإطفاء عدد من هذه الحرائق.
وكان دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى من بينها، ألمانيا وبولندا والنمسا ورومانيا، قد تعهدوا بتقديم تعزيزات بإجمالى 361 رجل إطفاء للانضمام إلى نحو 1100 فرد فرنسى على الأرض، إلى جانب العديد من الطائرات المُضخة للمياه التابعة لأسطول التكتل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 26 شخصا فى فرنسا بتهمة إشعال حرائق الغابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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