الأعلى منذ 40 عاما.. التضخم يتفاقم فى بريطانيا والأسعار ترتفع من جديد

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم فى البلاد خلال شهر يوليو الماضى إلى 10.1 % مقارنة ب 9.4 % خلال الشهر السابق عليه، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ فبراير 1982.





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