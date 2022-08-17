العالم اليوم - "أبولو" تشتري حصة استراتيجية في "الدار للعقارات الاستثمارية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:21 مساءً - استحوذت شركة "أبولو"، المدرجة في بورصة نيويورك، على حصة أقلية تبلغ 11.1 بالمئة في شركة "الدار للعقارات الاستثمارية"، التابعة لشركة الدار العقارية ومقرها أبوظبي، مقابل 400 مليون دولار أميركي.

وتأتي عملية الاستحواذ ضمن اتفاقية تم الإعلان عنها سابقاً، تستثمر "أبولو" بموجبها ما مجموعه 1.4 مليار دولار أميركي في دعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار، وفقًأ لبيان للشركة، اليوم الأربعاء.

وتضمنت الصفقة إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 400 مليون دولار أميركي لصالح "أبولو" في شركة "الدار للعقارات الاستثمارية"، بناءً على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة، والتي تمثل قسم الاستثمار العقاري في "مجموعة الدار" والتي تدير محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية و لوجستية بقيمة تتجاوز 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار أميركي).

وتوفر الصفقة دعماً مالياً كبيراً لشركة الدار للعقارات الاستثمارية، بحسب بيان للشركة، مما سيمكنها من تعزيز جهودها لتوسيع نطاق استثماراتها وأعمالها من خلال تنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ المهمة.

وكانت الشركة قد شهدت توسعاً متسارعاً خلال العام الجاري، ففي يوليو الماضي أعلنت عن صفقة ضخمة استحوذت بموجبها على أربعة أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي في صفقة بلغت قيمتها 4.3 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أميركي).

ويأتي إتمام صفقة الاستحواذ بعد إصدار شركة الدار للاستثمار العقاري في مارس 2022 لسندات دائمة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح "أبولو" بمعدل فائدة سنوي قدره 5.625 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدار ضخت وخصصت استثمارات رأسمالية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أميركي) خلال العام الجاري في إطار استراتيجيتها للنمو التحويلي، وشمل من ذلك استثمار أكثر من 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار أميركي) في أصول مدرة للدخل المتكرر.