العالم اليوم - لهذا السبب.. منع لاعبين إفريقيين من خوض مباراة في إنجلترا

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. منع لاعبين إفريقيين من خوض مباراة في إنجلترا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:21 مساءً - قال نادي فيبورغ الدنماركي، الأربعاء، إن لاعبين أفريقيين في صفوفه لن يكون بوسعهما السفر لخوض مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في إنجلترا، بسبب قوانين التأشيرات الصارمة.

وأكد النادي الدنماركي أن لاعبين لديه لن يخوضا اللقاء المهم أمام وست هام يونايتد الإنجليزي، بسبب القواعد الخاصة بدخول إنجلترا، للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق بريكست.

وسيتم حرمان الجناح النيجيري إبراهيم سعيد والمهاجم الحسن جاتا من غامبيا من السفر مع الفريق، حيث لم يتمكن نادي فيبورغ من الحصول على التأشيرات المطلوبة لهذا الثنائي قبل مباراة الذهاب الخميس في ملعب لندن.

وقال فيبورغ في بيان: "حاولنا بشتى السبل وتواصلنا عن كثب مع الاتحاد الدنماركي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي (اليويفا) والسفارتين وفريق أجنبي آخر مر بظروف مشابهة.

"لكن للأسف يستحيل الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب. يستلزم الأمر بعض الوقت وقد يمتد عدة أسابيع. تم تحديد موعد المباراة قبل أسبوع واحد فقط".

وتأهل فيبورغ لدور فاصل بعد أن اجتاز الأدوار التأهيلية في يوليو وأغسطس.

وقال يسبر فريدبرغ المدير الرياضي للنادي "إنه أمر مخجل من الناحية الرياضية حيث كان النادي يعول على هذا الثنائي في المباراة.

"من العار إنسانيا حرمان هذا الثنائي من خوض هذه التجربة القوية في مشوارهما".