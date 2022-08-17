بالفيديو والصور : حريق مصنع بلاستيك في الرمثا - الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- شب حريق واسع اليوم الثلاثاء في مصنع بلاستيك في الرمثا . وقال شهود عيان : ان كوادر الدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق . فيديو وصور :

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