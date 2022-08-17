نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا تنسيق الكليات 2022| نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022/2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلبة علمي علوم ورياضة وأدبي ومؤشرات كليات القمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتجهه الآلاف من الطلاب للبحث عن توقعات تنسيق الجامعات 2022 لمعرفة الحد الأدنى لدرجات تنسيق الكليات 2022 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 فور حصولهم على نتائجهم بالبحث عن مؤشرات تنسيق الكليات وبدأت تسيطر عبارات التنسيق على محركات البحث على شبكة الانترنت لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في الكليات وأيضا المعاهد والمراحل في كل من الشعبتين العلمي (علوم-رياضة) والأدبي وذلك لكي يعرف كل طالب واجهته الجامعية والتي تحدد مستقبله العلمي والعملي.

توقعات تنسيق الجامعات 2022

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 المقام في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسط القاهرة، أن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2022 سوف ينخفض بشكل كبير في الحدود الدنيا لدرجات تنسيق الجامعات 2022 للقبول في الكليات والمعاهد وذلك بسبب انخفاض النسب المئوية لمجاميع الطلاب بخلاف في السنوات الماضية التي كانت تشهد ارتفاعات في بالدرجات والمجاميع.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن الحد الأدنى لتنسيق للمرحلة الأولى 2022 لطلاب علمي علوم هو 365 درجة فأكثر بما يعادل نسبة 89.02% فأكثر، لـ22475 طالب وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لعلمي رياضيات بـ341 درجة فأكثر بما يعادل نسبة 83.17% فأكثر، لعدد 15220طالب وطالبة.

وبنسبة 64.51% فأكثر بمجموع بـ264.5 درجة فأكثر، حددت الوزارة الحد الأدنى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 لعدد 80063 طالب وطالبة.

توقعات تنسيق الكليات 2022

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة لمدة خمس أيام عبر المواقع الالكترونية ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات بعد فتح باب القبول في تنسيق الجامعات 2022 خلال الأيام المقبلة وتحديدا طلاب شعبة علمي علوم الحد الأدنى من المتوقع أن يبدأ من 89.02 % فيما تصل الحدود الدنيا في المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة إلى 83.17 % أما الشعبة الأدبية تصل الحد الأدنى الى 64.51%.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022/2023

وحول توقعات تنسيق الكليات 2022 فإنه من المرجح ان تقبل الكليات الطبية بالحدود الدنيا للقبول إلى بداية التسعينات هذا العام في تنسيق الجامعات 2022 حيث يتراوح ما بين 364 درجة أي بالنسبة المئوية 88.7% او تصل الى 375 درجة أي ما اتصل إلى 91.5% لهذا العام.

كما تشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 هذا العام إلى تراجع كبير في الحد الأدنى لكليات القمة بنسبة تتراوح ما بين 7 %الى 10 في المئة.

تنسيق كليات طب على الاسنان قد تقبل من مجموع 363.5 درجة بنسبة 88.6 %.

كما توقع أن يكون الحد الأدنى في تنسيق الكليات 2021 للقبول بكليات الصيدلة الى 360 درجة أي بنسبة 87.8%.

توقعات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى

الحد الأدنى للقبول في كلية طب القاهرة 380.0

كلية طب عين شمس 378.0

الطب بجامعة أسيوط 373.0

كلية طب الأسنان عين شمس 372.0

طب الأسنان القاهرة 372.0

كليةطب الأسنان أسيوط 370.0

الطب البيطري القاهرة 356.0

كلية طب بيطري أسيوط 356.0

علاج طبيعي القاهرة 366.0

صيدلة أسيوط 364.0

كلية صيدلة القاهرة 364.0

صيدلة عين شمس 363.5

كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353.0

هندسة القاهرة 356.0

كلية هندسة أسيوط 327.5

هندسة عين شمس 349.0

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0

ألسن عين شمس 339.0

علوم أسيوط 338.0

علوم عين شمس 336.0

بنات عين شمس 332.0

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ظهر السبت نتائج الثانوية العامة وتم طرحها على المواقع الالكترونية للحصول عليها.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023

تنسيق كلية الطب: مجموع 375 درجة.

الحد الأدنى كلية طب الأسنان: مجموع 373 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة: مجموع 363 درجة.

الحد الأدنى كلية الطب البيطري: مجموع 354 درجة.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي: مجموع 368 درجة.

الحد الأدنى كلية الهندسة: مجموع 323 درجة.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات: لشعبة علمي علوم 352 درجة، وشعبة علمي رياضة من مجموع 312 إلى 315 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكلية الطب 2022

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب القاهرة 381

طب بور سعيد 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب أسنان الزقازيق 378

طب المنيا 378

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان القاهرة 376

كيفية استخراج الرقم السري لموقع التنسيق الإلكتروني 2022

ويتساءل طلاب الثانوية العامة 2022 عن كيفية استخراج الرقم السري لموقع التنسيق الإلكتروني 2022 للتمكن من تسجيل رغبات المرحلة الأولى وتعديل الرغبات في الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا وطباعة استمارة التنسيق.

ويمكن استخراج الرقم السري لموقع التنسيق الإلكتروني من خلال التوجه إلى المدرسة التابع إليها واستلام شهادة نجاح الثانوية والتي تحتوي على الرقم السري كما هو موضح في الصورة التالية.