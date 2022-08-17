نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق الكليات 2022 والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول في كليات الطب البشري والهندسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تصدرت توقعات تنسيق الكليات 2022 والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مصر والمصريين في الخارج من الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة 2022 بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية 2022يوم السبت 6 أغسطس في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي والمواقع الصحفية الحاصلة على حقوق نشر النتيجة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بنسبة نجاح إجمالية 75.04%، ونسبة نجاح78.32% لشعبة علمي علوم، ونسبة 81.10% لطلاب شعبة علمي رياضيات، ونسبة 68.38% للشعبة الأدبية، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل فتح باب التقديم في تنسيق الجامعات 2022 والحد الأدنى للتقديم في تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية بثلاثة أيام.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن الحد الأدنى لتنسيق للمرحلة الأولى 2022 لطلاب علمي علوم هو 365 درجة فأكثر بما يعادل نسبة 89.02% فأكثر، فيما قررت أن يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لعلمي رياضيات بـ341 درجة فأكثر بما يعادل نسبة 83.17% فأكثر، وبنسبة 64.51% فأكثر بمجموع بـ264.5 درجة فأكثر، بلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي
توقعات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد فتح باب التقديم في تنسيق الكليات 2022 لطلاب المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بعد مرور 72 ساعة على إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021-2022.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى والثانية والثالثة للحد الأدنى للقبول في الجامعات 2022 سيكون منخفضًا مثل تنسيق الجامعات 2021 للعام الماضي، بسبب تشابه واقتراب نسب النجاح بين العامين الدراسيين..
عدد رغبات تنسيق الجامعات 2022
وحول عدد الرغبات التي يمكن للطلاب تسجيلها خلال التقديم في تنسيق الجامعات 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كل طالب وطالبة متاح لهم تسجيل 75 رغبة.
ويشهد العام الدراسي الجديد توافر أماكن جديدة داخل الجامعات بعد الموافقة على افتتاح 6 جامعات خاصة و12 جامعة أهلية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.
نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي علوم المرحلة الأولى
- طب المنصورة 387
- طب سوهاج 386
- طب دمياط 386
- طب الزقازيق 385
- طب فاقوس 384
- طب كفر الشيخ 383
- طب طنطا 383
- طب أسنان جنوب الوادي 382
- طب الإسكندرية 382
- طب أسنان المنصورة 382
- طب القاهرة 381
- طب بور سعيد 381
- طب أسيوط 381
- طب عين شمس 380
- طب المنوفية بشبين الكوم 380
- طب جنوب الوادي 380
- طب الاقصر 379
- طب بنها 379
- طب أسنان الزقازيق 378
- طب المنيا 378
- طب حلوان 378
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
- طب أسنان كفر الشيخ 377
- طب السويس 377
- طب الفيوم 377
- طب أسنان المنوفية 377
- طب العريش 376
- طب أسنان أسيوط 376
- طب أسوان 376
- طب أسنان طنطا 376
- طب أسنان عين شمس 376
- طب أسنان القاهرة 376
نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
- هندسة القاهرة 366
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
- هندسة المنصورة 366
- طب بيطري المنصورة 365
- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
- علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365
- هندسة الزقازيق 363
- هندسة دمياط 362
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
- هندسة عين شمس 361
- هندسة بور سعيد 359
- هندسة طنطا 358
- هندسة كفر الشيخ 355
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
- هندسة الإسكندرية 353
- هندسة بنها بشبرا 353
- هندسة بنها 353
- هندسة السويس 352
- هندسة حلوان 352
- هندسة حلوان بالمطرية 350.
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