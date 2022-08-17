نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق الكليات 2022 والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول في كليات الطب البشري والهندسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت توقعات تنسيق الكليات 2022 والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مصر والمصريين في الخارج من الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة 2022 بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية 2022يوم السبت 6 أغسطس في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي والمواقع الصحفية الحاصلة على حقوق نشر النتيجة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بنسبة نجاح إجمالية 75.04%، ونسبة نجاح78.32% لشعبة علمي علوم، ونسبة 81.10% لطلاب شعبة علمي رياضيات، ونسبة 68.38% للشعبة الأدبية، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل فتح باب التقديم في تنسيق الجامعات 2022 والحد الأدنى للتقديم في تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية بثلاثة أيام.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن الحد الأدنى لتنسيق للمرحلة الأولى 2022 لطلاب علمي علوم هو 365 درجة فأكثر بما يعادل نسبة 89.02% فأكثر، فيما قررت أن يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لعلمي رياضيات بـ341 درجة فأكثر بما يعادل نسبة 83.17% فأكثر، وبنسبة 64.51% فأكثر بمجموع بـ264.5 درجة فأكثر، بلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي

توقعات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد فتح باب التقديم في تنسيق الكليات 2022 لطلاب المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بعد مرور 72 ساعة على إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021-2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى والثانية والثالثة للحد الأدنى للقبول في الجامعات 2022 سيكون منخفضًا مثل تنسيق الجامعات 2021 للعام الماضي، بسبب تشابه واقتراب نسب النجاح بين العامين الدراسيين..

عدد رغبات تنسيق الجامعات 2022

وحول عدد الرغبات التي يمكن للطلاب تسجيلها خلال التقديم في تنسيق الجامعات 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كل طالب وطالبة متاح لهم تسجيل 75 رغبة.

ويشهد العام الدراسي الجديد توافر أماكن جديدة داخل الجامعات بعد الموافقة على افتتاح 6 جامعات خاصة و12 جامعة أهلية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.

نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي علوم المرحلة الأولى

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب القاهرة 381

طب بور سعيد 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب أسنان الزقازيق 378

طب المنيا 378

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان القاهرة 376

نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة