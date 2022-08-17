نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر TANSIK تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالحد الأدنى الان على موقع التنسيق الرسمي من وزارة التعليم العالي ادبي وعلمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالحد الأدنى نستعرضه وننقله أمامكم بعدما ان تم الإعلان والكشف بعد طول انتظار على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الرسمي بعدما أغلقت التعليم العالي مساء يوم الامس امكانية التسجيل على تنسيق تلك المرحلة لنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان كافة التفاصيل المتعلقة حول تنسيق المرحلة الثانية بشكل وبصورة تفصيلية
تنسيق المرحلة الثانية 2022
اعلنت التعليم العالي رسمياً تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية المقرر على ان يتم البدء فيها اعتباراً من صباح يوم الغد الثامن عشر من اغسطس لعام 2022 على ان يستمر لمدة اسبوع حيث موعد انتهاء التقديم على تلك المرحلة سيكون صباح يوم الاثنين الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس المقبل، على ان يتم التأكيد على ان حد ادني تقديم تلك المرحلة 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي وحد ادني 63% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم على ان يكون التقديم على تلك المرحلة اون لاين عبر موقع التنسيق الرسمي على شكل نستعرض ننقله الان من خلال الفقرة التالية من تلك القال الآن
خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022
نتابع ونستعرض الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طرق إجراء التسجيل الإلكتروني عن تنسيق المرحلة الثانية فى الشعبة الادبية وكذلك العلمية على النحو التالي:-
- فتح موقع التنسيق الرسمي
- اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية
- البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- ادخل رقم هويتك
- سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل
الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية
ننقل لكم الان اهم الكليات التي ستكون متاحة امام طلاب الشعبة الادبية وكذلك العلمية فى تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:-
- – كلية الآداب.
- – كلية التربية.
- – كلية التجارة.
- – كلية الحقوق.
- – كلية الزراعة.
- – كلية التربية النوعية.
- – كلية الفنون الجميلة.
- – كلية دار علوم.
- – كلية تجارة إنجليزي.
- – كلية حقوق إنجليزي.
- – كلية الخدمة الاجتماعية.
- – كلية الآثار.
- – كلية التمريض.
- – كلية الألسن.
- – كلية الطب البيطري.
- – كلية الإعلام شعبة علمي رياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر TANSIK تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالحد الأدنى الان على موقع التنسيق الرسمي من وزارة التعليم العالي ادبي وعلمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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