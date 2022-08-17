الصين تعلق على موقف بوتين تجاه زيارة بيلوسى لتايوان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن "بكين تقدر بشدة الموقف الذى عبر عنه الرئيس بوتين، حيث تمثل تصريحاته الأخيرة تجسيدا للمستوى الرفيع من التعاون الاستراتيجى بين البلدين، فضلا عن إظهار الدعم المتبادل الثابت والمستدام بين روسيا والصين، لا سيما فى القضايا التى تطال المصالح الأساسية للطرفين"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وأضاف بين، بأن أكثر من 170 دولة أعربت عن رأى عادل بشأن الزيارة، وأكدت على التزامها بمبدأ "الصين الواحدة"، ودعم جهود الصين فى حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مؤكدا على أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولى لدعم أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة بشكل مشترك، لإرساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وكان بوتين، قد أعلن فى وقت سابق، أن زيارة بيلوسى لتايوان "لم تكن مجرد رحلة لشخص سياسى غير مسؤول، بل كانت استعراضا وقحا لعدم احترام سيادة بلد آخر، واستفزاز مخطط له بعناية".

يشار إلى أن الجيش الصينى، أعلن الإثنين الماضى، استمرار المناورات العسكرية التى يجريها فى محيط جزيرة تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.