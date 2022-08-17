الدوما يسخر من عقوبات الغرب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين، فى تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "كما اتضح فأن العقوبات الغربية لم تكن فعالة، ولم تتسبب فى الضرر الذى توقعته واشنطن وبروكسل للاقتصاد الروسى. على العكس ارتدت هذه العقوبات على من وضعها وأصابت بشكل مؤلم اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى".

وشدد على أنه من المستحيل استمرار تطور الاقتصاد العالمي، بدون روسيا وبمعزل عنها، مشيرا إلى أنه بعد الحزم الثلاث الأولى من العقوبات المناهضة لموسكو، توقع الخبراء انخفاضا فى الناتج المحلى الإجمالى لروسيا بنسبة 12.4%، لكن هذه التوقعات تقف حاليا عند مستوى 4.7%.

وتابع: "فى الوقت نفسه، الوضع المتعلق بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى عكس ذلك تماما: زاد المحللون من سلبية توقعاتهم، مسجلين انخفاضا فى الناتج المحلى الإجمالى على مدى ربعين متتالين من العام".