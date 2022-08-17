الخارجية الفلسطينية: بناء المستوطنات جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إعلان بلدية الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة عن مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضى صور باهر فى المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل، واعتبرته جزءاً لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية الإسلامية/ المسيحية، وتغيير واقعها التاريخى والقانونى والديموجرافى القائم.





وأوضحت الخارجية الفلسطينية - فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن "هذا الإعلان يندرج فى إطار مخطط استعمارى توسعى عنصرى يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطينى، وامتداداً لجرائم الاحتلال ومستوطنيه على الأرض من تعميق للاستيطان وسرقة المزيد من الأرض بما يقوض ويخرب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى". وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة، وأكدت أن هذه المشاريع الاستيطانية تؤدى إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقوض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، المتصلة جغرافياً، ذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بضرورة التحرك الفورى لحماية حل الدولتين وترجمة الموقف الرافض للاستيطان إلى إجراءات وخطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقفه فوراً.

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