حريق ضخم فى جسر للسكك الحديدية بـ لندن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت فرقة الإطفاء فى لندن، إن "نحو 70 من رجالها يكافحون الحريق الضخم. والذى تسبب فى توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المبانى"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
من جانبه، قال وين جيسون، ناظر المحطة، فى بيان على الموقع الإلكترونى لجهاز مكافحة الحرائق، "الحريق يُخرج دخانا كثيفا، ونصح من يقيمون أو يعملون فى المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم.
وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التى قالت الفرقة إنها "مشتعلة بالكامل".
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