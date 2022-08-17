السعودية تحبط تهريب 2 مليون و250 ألف قرص مخدر فى ميناء جدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التى تستهدف أمن المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامى، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.





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