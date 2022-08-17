موسكو: المواجهة بين بكين وواشنطن ستؤدى إلى أزمة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية الروسية، دميترى بيريشيفسكى، أن تؤدى المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان إلى تدهور الوضع الاقتصادى.





قال بيريشيفسكى- إنه "إذا رغب الأمريكيون فى مواجهة جدية مع الصين، فإن الوضع الاقتصادى سيتدهور وسيصبح حتما أسوأ، لأن الصين قوة اقتصادية عالمية يمكن مقارنتها بالاقتصاد الأمريكي، وستصبح الأمور صعبة جدا بالنسبة للأمريكيين فى هذه الحالة". وتصاعد توتر الوضع حول تايوان، بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى فى وقت سابق هذا الشهر حيث أصبحت بيلوسى أرفع سياسية أمريكية تزور الجزيرة منذ 25 عامًا.

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