ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - وأفاد مدير إدارة الاقتصاد بالوزارة دميترى بيريشيفسكى ـ إن "حجم التبادل التجارى بين موسكو وبكين بلغ خلال العام الماضى 2021 حوالى 140 مليار دولار، أما مع بداية العام الجارى فإنه ينمو بوتيرة هائلة"، دون أن يشير إلى نسبة الزيادة.
وأضاف المسؤول الروسى: "لقد قمنا ببناء نظام شامل للعلاقات الثنائية على مختلف المستويات، من الأعلى وحتى المستويات الإقليمية فى مختلف المجالات والقطاعات، مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بشكل قياسى خلال هذا العام".
وكان الزعيمان الروسى والصينى قد حددا هدفا هو مضاعفة حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث تم الوصول إلى حجم 100 مليار فى عام 2018، وفى نهاية عام 2021، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 35.8%، لتبلغ رقما قياسيا هو 146.887 مليار دولار.
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