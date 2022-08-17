العالم اليوم - صندوق النقد يبقي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية عند 7.6 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:23 مساءً - أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية "بطريقة مستدامة" مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن السعودية، إن اقتصادها سينمو 7.6 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8 بالمئة هذه السنة.

وأضاف الصندوق أن إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة من شأنها أن تعزز الاستدامة المالية للسعودية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والهدوء السابقة التي يحركها التغير في أسعار النفط.

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن الحال متشابه فيما يتعلق بالتخطيط بعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد.

وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نموًا قويًا في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من أسعار النفط التي ارتفعت بشدة هذا العام.