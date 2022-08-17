العالم اليوم - إسرائيل وتركيا تقرران العودة إلى تمثيل دبلوماسي كامل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:23 مساءً - أعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - إسرائيل وتركيا تستعيدان السفيرين والقنصلين العامين".

وأضاف: "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اتقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

وتابع: "بعد الاتفاقات التي تحققت أثناء زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد إلى أنقرة ولقائه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وبعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء والرئيس التركي أردوغان وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي وقعت في العلاقات بين البلدين على مدار العام الأخير - قرر البلدان العودة إلى تمثيل دبلوماسي كامل".

وأوضح البيان أنه "تقرر إعادة رفع مستوى العلاقات الإسرائيلية التركية لتبلغ التمثيل الدبلوماسي الكامل مع عودة السفيرين والقنصلين العامين من كلتا الدولتين".

وأبرز: "تشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارًا للاتجاه الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم".

وختم البيان بالقول: "سيساهم هذا الأمر في تعميق العلاقات بين الشعبين وفي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، كما سيساهم ذلك في تعزيز الاستقرار الإقليمي".