نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي بالأردن tawjihi.jo.2022 تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور رابط نتائج التوجيهي بالأردن ، حيث انتهي طلاب الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية من أداء اختبارات المرحلة التوجيهية خلال الأسابيع القليلة الماضية. والجميع في انتظار إعلان نتيجة التوجيهي ولذلك فيعتبر رابط نتائج التوجيهي بالأردن هو أحد أهم الموضوعات التي تتصدر نتائج البحث علي شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر ، فيشعر أبنائنا من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالقلق دائما ولحين الإعلان عن نتيجة التوجيهي ” tawjihi.jo.2022 “. فبعد أن قمنا بشرح تفاصيل نتيجة الثانوية العامة في مصر وكذلك التظلمات للثانوية العامة المصرية ، سيتم تناول تفاصيل رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية وما هي خطوات الحصول علي النتيجة.

رابط نتائج التوجيهي بالأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتيجة التوجيهي وأفادت بأنه سيكون يوم الخميس الموافق 18/8/2022 في تمم الساعة العاشرة صباحاً من خلال مؤتمر صحفي. وكان الأستاذ محمد كنانة رئيس لجنة اختبارات التوجيهي بالمملكة الأردنية قد أوضح أنه سيتم عرض النتائج والعلامات علي السيد وزير التربية التعليم الأردني تمهيداً للإعلان عنها في الوقت المحدد. وقد صرح أيضاً بأن طريقة تصحيح اختبارات الثانوية العامة قد مرت بعدد (12) مرحلة من مراحل التصحيح ، وذلك لضمان حصول كل طالب من الطلاب علي النتيجة الصحيحة التي تتناسب مع المجهود المبذول أثناء الاختبارات وطوال العام وعدم وجود أي نوع من الخطأ الذي قد يؤدي إلي وجود مظلمة للطالب.

ما هو رابط نتيجة الثانوية العامة الأردن

يتساءل العديد من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية العامة وما هي الخطوات اللازمة للحصول علي النتيجة ؟ وق تم الإجابة من وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه تم إتاحة رابط إلكتروني خاص بالوزارة لإعلان نتائج التوجيهي ” tawjihi.jo.2022 ” من خلال الخطوات الأتية:

قم بتسجيل الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

قم بالضغط علي رابط نتيجة الثانوية العامة الأردنية.

قم بإدخال كافة البيانات في الأماكن المخصصة ” رقم الجلوس “.

قم بالضغط علي كلمة عرض النتيجة.

ستقوم الأنظمة بإظهار نتيجة التوجيهي ” tawjihi.jo.2022 “.

وفي النهاية يتمني موقع ثقفني لجميع أبنائنا طلاب التوجيهي الثانوية العامة التوفيق والسداد والحصول علي النتيجة التي يرغبون بها وأن يوفقهم في المراحل التعليمية المقبلة.