نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديوان المظالم يعلن عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التدريب والتطبيق في الديوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ديوان المظالم هو أحد الهيئات القضائية الوطنية المستقلة التي توجد في المملكة العربية السعودية، والهدف من إنشاء تلك المنظمة هو تحقيق العدل والإنصاف وذلك من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الهيئات الإدارية عن طريق الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة و اللوائح المقررة، كما يتم تطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات وأعمال الإدارة، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها، أو إساءة استخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل و استرداد الحقوق و رد المظالم للمواطنين، ويستقبل الديوان العديد من الشكاوى ضد بعض مؤسسات الدولة للعمل علي حل تلك المشاكل، كما يستطيع الديوان التدخل في العديد من الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الدولة للسعي نحو حل هذه المشاكل، ويؤدي ديوان المظالم دور رقابي على مؤسسات الدولة حتى لو لم يكن هناك شكاوى من قبل المواطنين.

ديوان المظالم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي معروض طلب مساعدة مالية، يعد الديوان ركناً أساسياً لتحقيق العدل لكافة أبناء الوطن، حيث تساعد تلك المؤسسة في حل المشاكل التي تخرج عن اختصاص السلطة القضائية في الدولة، كما توجد عدد من الإداريات التي تتطلب حلاً، ولا تتمكن المحاكم من حلها لكونها خارج اختصاصها، لذا فقد وجدت بعض الجهات المسؤولة المملكة العربية السعودية عن ضرورة وجود مؤسسة مستقلة تُحاول أن تقوم بالدور الرقابي على المؤسسات التابعة للدولة، وقد قام الديوان في خلال الساعات القليلة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 من أغسطس 2022 ميلادية من الإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل للراغبين في التدريب بمحاكم الديوان الملكي وإدارته في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، بداية من يوم الأحد المقبل وحتي أسبوغ من تاريخه أي “نهاية عمل يوم الخميس 27 من محرم الجاري”.

ديوان المظالم وبرنامج التدريب

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط بوابة التواصل للديوان الملكي، وتستهدف البرامج التدريبية العديد من الطلبة والطالبات في جامعات المملكة العربية السعودية ، وكذلك معهد الإدارة العامة، حيث تتاح الفرصة لهم بالتقدم عبر منصة خبير واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الأنسب لهم، كما توفر المنصة إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي متكامل، أما عن تفاصيل التخصصات فهي كالتالي: