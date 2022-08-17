نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان الكشف عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط، حيث يتابع مئات الآلاف من الطلاب كل ماهو يتعلق حول تلك النتائج بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية نهائياً من إعلان اختبارات الدور الاول، على ان يتواصل البحث حول تلك النتائج وذلك بعدما تمكن المعترضين على نتائج الدور الاول من ارسال طلب تظلم رسمي على اختبارات الدور الاول بتكلفة وصلت الى 3000 دينار على المادة الواحدة لذا نعمل على عرض جميع التفاصيل المتعلقة والواردة حول نتائج تلك الاعتراضات وذلك عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الكشف عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج طلبات اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول ستعلن خلال الاسبوع الجاري وذلك على مستوى كل المحافظات العراقي بشكل متتالي، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد استقبلت عدد كبير من طلبات المعترضين، على ان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية فى الساعات التالية على سرعة الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين على تلك الاعتراضات استعدادا حتي تكون النتائج معلنة أمامهم قبل بدء اختبارات الدور الثاني والتي تم الإعلان عن جدول دخول الطلاب على تلك الاختبارات بشكل مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية مع شرح طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

ننقل ونوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان طريقة اجراء الاستعلام بمنتهي السهولة عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

قم بتسجيل رقم الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

قم بتسجيل المحافظة التي تتبع اليها فى الأيقونة المخصصة لها

قم بالنقر على خانة عرض النتائج حتى تكون أمامكم على الفور النتائج

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

ننقل امام حضراتكم الان جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني الذي تم الاعلان عليه من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر، وذلك بعد البدء فى اعلان نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول ليتم اعطاء فرصة جديدة امام الطلاب على اتمام اختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الثاني من جديد لياتي جدول الطلاب على النحو التالي:-

الخميس 25/8/2022 التربية الإسلامية واللغة العربية

السبت 27/8/2022 اللغة الانجليزية

الأحد 28/8/2022 الرياضيات

الثلاثاء 30/8/2022 الكمياء

الأربعاء 31/8/2022 الفيزياء

الخميس 1/9/20222 اللغة الفرنسية

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط دور اول

لم يتبقىي حتي الان على الانتهاء من اعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط فى العراق وذلك على مستوي كل المحافظات العراقية سواء اعلان نتائج محافظة كربلاء المقرر على ان يتم الاعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة وذلك فور نشر امكانيات الحصول على تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتيجة اعتراضات الثالث المتوسط 2022

لم تعلن حتي ساعتنا الحالية تفاصيل نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط فى كامل المحافظات العراقية، حيث ينتظر طلاب محافظة كربلاء اعلان نتيجة محافظتهم التي سيتم الاعلان عنها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الموقع الرسمي الذي تستخدمه وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج الطلاب

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط محافظة كربلاء

لم تعلن حتي الان من قبل ادارة محافظة كربلاء نتائج ابناء المحافظة التي بات يتزايد من أجلها الى حد كبير عمليات بحث جوجل، وذلك لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج المخطط على ان يتم الاعلان عليها اون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى كل المحافظات العراقية