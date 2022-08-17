نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tansik تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 بالمؤشرات الحد الادنى للقبول فى كلية الاداب والتجارة على موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية بالمؤشرات الحد الادنى للقبول فى كلية الاداب والتجارة على موقع التنسيق الان نستعرض نوافيكم به الآن مع قرب فتح باب تلقي رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية على مستوى الجمهورية، حيث قد بدأت عمليات البحث إلى معدل كبير وملحوظ وراء مراجعة جميع التفاصيل المتعلقة حول تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية التي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك المرحلة

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

من المقرر على ان ينتهي تنسيق المرحلة الأولى مساء يوم الغد الموافق ميلادياً لليوم السادس عشر من اغسطس، على ان من المقرر على ان يباشر على الفور موقع التنسيق استقبال رغبات تنسيق المرحلة الثانية بنسبة ستبدأ بداية من 64% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي وبداية من حد ادني 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبحد أدنى وصل الى 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، حيث من المتوقع بموجب المؤشرات على ان يتشابه إلى حد كبير حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية مع نسبة حد ادني العام الماضي التي جاءت بحد ادني وصل إلى 58% على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق التسجيل على تلك المرحلة بشكل وبصورة الكترونية

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

سيكون التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الرسمي مثلما جاء فى تنسيق الجامعات المرحلة الاولى وذلك على النحو التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة ايقونة تنسيق المرحلة الثانية لشهادة الثانوية العامة

البدء فى تسجيل تنسيق المرحلة الثانية وذلك فور ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها والبدء فى ادخال كلمة السر وادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة تسجيل فور ادخال كل الرغبات التي ترغب بالتسجيل عليها هذا العام

على ان من المقرر على ان يكون ميعاد فتح التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية مباشرة بعد الانتهاء من تلقي رغبات تنسيق المرحلة الاولي في مساء يوم الغد الموافق السادس عشر من اغسطس

كليات تنسيق المرحلة الثانية

– كلية الآداب.

– كلية التربية.

– كلية التجارة.

– كلية الحقوق.

– كلية الزراعة.

– كلية التربية النوعية.

– كلية الفنون الجميلة.

– كلية دار علوم.

– كلية تجارة إنجليزي.

– كلية حقوق إنجليزي.

– كلية الخدمة الاجتماعية.

– كلية الآثار.

– كلية التمريض.

– كلية الألسن.

– كلية الطب البيطري.

– كلية الإعلام لشعبة علمي رياضة.

– كلية الحاسبات والمعلومات لشعبة علمي علوم.

– كلية سياحة وفنادق.

– كلية التكنولوجيا والتنمية.

– كلية التربية الرياضية.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022

هذا وقد تم الاتفاق على ان يكون بدء التسجيل على تنسيق تلك المرحلة سيكون اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس، على ان يكون التسجل على تلك المرحلة بشكل وبصورة الكترونية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فقط على موقع التنسيق الرسمي على مستوي جميع المحافظات المصرية