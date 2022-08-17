نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg نتائج تنسيق المرحلة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع التنسيق ونتائج تنسيق المرحلة الأولى، من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة القيام بالبحث عن رابط موقع التنسيق من أجل تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الذين أعلنت عنهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2022، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العالمي فإنه قد تم الإعلان عن الحدود الدنيا للكليات التي في المرحلة الأولى للفرعين العلمي والأدبي، وقد أصبح الآن متاحاً لكافة طلاب المرحلة الأولى من التنسيق الاستعلام عن نتائج التنسيق من خلال موقع التنسيق، حيث يظهر للطالب الكلية التي تم الترشح لها.

وماهي إلا ساعات قليلة وتبدأ عمليات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية خلال هذه الأيام، حيث من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة بداية من يوم الخميس تسجيل الرغبات وفتح باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الأولى في مختلف المحافظات، كما ستقوم الجامعات المصرية بفتح الباب لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل من خلال مراكز الحاسب الآلي داخل هذه الجامعات.

موعد فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى في التنسيق

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أقرت فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى بداية من يوم الخميس القادم الحادي عشر من شهر أغسطس القادم وتستمر عمليات التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقاً لما أقرته الوزارة من الحد الأدنى للدرجات التي تم الاعلان عنها.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتسجيل في التنسيق الالكتروني

وبحسب ما أعلنت عنه الوزارة فإنه من المقرر أن يتم تسجيل طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الأولى 365 درجة فأكثر بنسبة بلغت 89.02% من الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية فكان الحد الأدنى التي أقرته الوزارة للتسجيل في المرحلة الأولى هو 341 درجة بنسبة 83.17% ، فيما كان الحد الأدنى للتسجيل في المرحلة الأولى بالنسبة للشعبة الأدبية ستكون هي 264.5 درجة بنسبة 64.50%.

رابط موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه خدمة تسجيل الرغبات لكافة طلاب المرحلة الأولى متاحة لمدة خمسة أيام، على أن تكون الخدمة مجانية لكافة الطلاب، وذلك من خلال الدخول إلى رابط موقع التنسيق الالكتروني على الانترنت عبر زيارة: tansik.digital.gov.eg، والذي سيكون متاحاً لكافة طلاب المرحلة الأولى من بداية من يوم الخميس القادم بمشيئة الله تعالى.

خطوات تسجيل الرغبات في التنسيق الالكتروني