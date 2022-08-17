العالم اليوم - أزمة في باريس.. تفاصيل خلاف نيمار ومبابي وتدخل "المخضرم"

انتم الان تتابعون خبر أزمة في باريس.. تفاصيل خلاف نيمار ومبابي وتدخل "المخضرم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:22 مساءً - بعد أقل من 20 يوما على انطلاق الموسم، خلاف جديد يطفو على السطح داخل أروقة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بين اثنين من أكبر نجوم الفريق، مما أجبر نجم مخضرم في غرفة تغيير الملابس للتدخل وفك "الصدام".

ووفقا لتقارير مقربة من النادي، نشرتها أبرز الصحف الفرنسية، فأن خلافا "كبيرا" وقع بين البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، بسبب واقعة في مباراة الفريق الأخيرة أمام مونبيلييه.

وخلال اللقاء، منع نيمار مبابي من تنفيذ ركلة جزاء بالشوط الثاني، بعد أن كان النجم الفرنسي قد أضاع الركلة الأولى بالشوط الأول، الأمر الذي تسبب بخلاف بين اللاعبين.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، استمر الخلاف بين اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس، بسبب الواقعة، الأمر الذي دفع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس للتدخل.

وزاد نيمار "الطين بلة"، بعد أن قام بضغط زر "الإعجاب" على عدد من المنشورات على تطبيق إنستغرام، تحدثت عن أحقية النجم البرازيلي بتنفيذ ركلة الجزاء للفريق.

وقالت الصحيفة إن مدرب الفريق كريستوف غالتييه، والمدير الرياضي لويس كامبوس، اجتمعا باللاعبين هذا الأسبوع، وعبرا عن استيائهما من التصرفات الأخيرة.

وتترقب جماهير كرة القدم ليلة الأحد المقبل، لمتابعة علاقة النجمين على أرض الملعب، عندما سيشاركان أمام ليل ضمن منافسات الدوري الفرنسي.