نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رسميًا اعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى لمعرفة تنسيق كليات القمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسميًا الان تم اعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى لمعرفة تنسيق كليات القمة ، منذ لحظات تم اعلان نتيجة تنسيق ومؤشرات تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات لعام 2022 لجميع الشعب ادبى وعلمى بعد ما تم عقد مؤتمر صحفى اليوم من جانب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة و بعض من قيادات وزارة التعليم العالي فى صباح اليوم من اجل استعراض نتيجة تنسيق المرحلة الاولى وكذلك موعد فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق ونكشف لكم الان كل التفاصيل التى جاءت فى المؤتمر الصحفى الخاص بوزير التعليم العالى بخصوص نتيجة تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الاولى لعام لكل الشعب ادبى وعلمى .

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نكشف لكم كل الاخبار حول نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات لعام 2022 فى كل الشعب بعد اعلان وزير التعليم العالى رسميا عنه اليوم حيث كشف وزير التعليم العالى الدكتور محمد ايمن عاشور عن عدة نقاط حول نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات لجميع الشعب من ابرزها الحدود الدنيا للقبول بالكليات ومن ابرز الحدود الدنيا للكليات هى :-

كلية الطب 91.60%

كلية طب الاسنان 91.34%

كلية العلاج الطبيعي 90.73%

كلية الصيدلة 90%

الهندسة 83.6%

واكمل الوزير أن التقديم في المرحلة الأولى جاء على النحو التالي وصل نسبتهم 19% شعبة علمي علوم، بينما شعبة علمي رياضة 13%، فيما وصلت نسبة الطلاب في الشعبة الادبي 68%.

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

كشف وزير التعليم العالى كل التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حيث صرح وزير التعليم العالى انه من المقرر فتح تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بداية من الغد الخميس 18 من شهر اغسطس الجارى حتى يوم 22 من شهر اغسطس الجارى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى على الانترنت واعلن ان الوزارة التعليم العالى ستوفر كافة الخدمات من خلال فتح كل مكاتب الحاسوب فى كل الكليات من اجل مساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم .