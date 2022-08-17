نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة 2022 وموعد الصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة من أكثر الأمور التي تشغل عقول المواطنين السعوديين، خاصة المستفيدين من الدفعات الجديدة فيزداد البحث بشكل يومي عن موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة الموارد البشرية للأسر الفقيرة والأشد أحتياجاً بالسعودية، بالإضافة إلى البحث عن أسماء المستفيدين الجديد، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم الآن من خلال هذا المقال.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقاً أن صرف المساعدة المقطوعة يتم كل يوم عشرة من الشهر التقويمي، وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دائم ومستمر حتى لا يتعرضون لوقف صرف الدفعات الجديدة، كما أضافت الوزارة أن كل أسرة سعودية يحق لها طلب المساعدة المقطوعة إذا كانت تستحق هذه المساعدة وذلك ما يتم تأكيده بناء على الشروط والمعايير التي أعلنتها الوزارة والتي يجب توافرها في المتقدم على طلب المساعدة المقطوعة.

شروط صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 2022

بالنسبة للسن يشترط أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً أو أكبر من ذلك. شرط الجنسية السعودية والإقامة داخل المملكة. يشترط ألا يتجاوز راتب المواطن عن 3000 ريال سعودي، وراتب المواطن المتزوج عن 8680 ريال سعودي. عدم وجود سجل تجاري للمتقدم على طلب المساعدة المقطوعة.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1444

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة أسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة وهي:

تعريف المساعدة المقطوعة

هي مساعدة مالية مقدمة للأسرة السعودية الفقيرة يتم صرفها مرة واحده فقط خلال العام، وقد تصل قيمتها حتى 30 ألف ريال سعودي، تصرف للمستفيدين بناء على شروط ومعايير يتم مطافقتها على المستفيدين قبل إصدار عملية الصرف لهم، غير محدد لها موعد صابت ولكن كثيراً ما يصادف موعد صرفها في اليوم العاشر من الشهر، وحتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد لصرف الدفعة الجديدة لعام 2022