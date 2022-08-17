نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى وتوقعات الحد الادنى في تنسيق المرحلة الاولى بكل الكليات العلمية والادبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى، على الرغم من أنه قد قارب على الانتهاء إلا أن مازال محرك البحث “جوجل” يشهد عمليات بحث مستمرة حول تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى الذي تقدم للتسجيل فيه أكثر من 55 ألف طالب قد حصلوا على درجات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى، وقد تم تفعيل موقع التنسيق الالكتروني أمام كافة الطلاب الناجحين بداية من صباح يوم الخميس الماضي ليتمكن الطلاب من ادخال رغباتهم وتسجيلها بشكل الكتروني بسيط وميسر، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الحد الادنى للالتحاق بكليات تنسيق المرحلة الاولى 2022، فتابعونا.

تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى

هذا وقد تم الكشف عن تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى يوم الأحد الماضي من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق، وجاء الحد الادنى لتنسيق المرحلة الاولى مختلف من شعبة لأخرى وفقا للمجموع التكراري للطلاب، حيث يقبل تنسيق المرحلة الاولى طلبة شعبة علمي علوم الحاصلين على 365 درجة بنسبة 89.02% فأكثر، ويقبل طلاب شعبة علمي رياضة الحاصلين على 341 درجة، أي بنسبة 83.17% فأكثر، وكذلك طلاب الشعبة الادبية ممن حصلوا على 264.5 درجة، بحد أدنى 64.51% فأكثر، علما بأن التسجيل مستمر اونلاين عبر موقع التنسيق الالكتروني حتى مساء غدا الاثنين.

درجات تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022

ويتسائل عدد كبير من الطلاب عن درجات تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 خاصة بعدما ارتفع التنسيق هذا العام بشكل ملحوظ عن العام الماضي، حيث ارتفع تنسيق هذا العام بواقع 2% على الرغم من أن مجاميع طلاب الثانوية العامة قد جائت منخفضة هذا العام، وقد قدم موقع التنسيق دليل استرشادي للطلاب يوضح مؤشرات القبول بكليات العلمي والادبي “الطب، الآثار، الصيدلة، الهندسة، الاعلام،…” هذا العام:

– كلية إعلام 87%.

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية 86%.

– كلية ألسن 89%.

– كلية تجارة 65.5%.

– كلية آداب 70%.

– كلية حقوق 63%.

– كلية دار علوم 63%.

– كلية علاج طبيعي 90%.

– كلية طب بيطري 88%.

– كلية علوم 90.3%.

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية 86%.

– كلية ألسن 89%.

– كلية هندسة 80%.

– كلية إعلام 87%.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

اختر تنسيق الثانوية العامة 2022.

اختر تسجيل رغبات المرحلة الاولى 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة كرقم الجلوس وغيره.

سجل رغباتك وفقا للترتيب الذي تريده.

خلال السطور القادمة يمكنكم الاطلاع على مؤشرات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى التي تم انتهاء التسجيل بها قبل ساعات من الآن، وحاليا بدء العمل على قدما وساق حتى يتم الانتهاء من ترشيح كل طالب إلى الكلية المناسبة لمجموعه وفقا لرغباته التي قام بتسجيلها سابقا عبر الموقع الالكتروني للتنسيق، ويمكن الاستعلام عن النتيجة يوم الخميس.

خلال ساعات قليلة من الآن سيقوم موقع التنسيق الالكتروني بالإعلان عن تنسيق الكليات 2022 المرحلة الاولى للطلبة الذين قاموا بتسجيل رغباتهم خلال تلك المرحلة، بعدما وفقهم الحظ وحصلوا على الحدود الدنيا لها في نتيجة الثانوية، وسيكون تنسيق القبول بالكليات هذا العام مقارب للعام الماضي في ظل تقارب مجاميع الطلاب، وكذلك نسبة النجاح في الثانوية.

خمس دقائق فقط من الآن تفصلنا على كشف الستار على نتيجة المرحلة الأولي للجامعات التي سيعلنها من خلال مؤتمرا صحفيا الدكتور محمد ايمن وزير التعليم العالي وبحضور السيد عطا الله رئيس قطاع التعليم والمتحدث الرسمي للوزارة وبعض من القيادات التعلمية رفيعة المستوي، حيث ينتظر الطلاب جميعا بفارغ الصبر نتيجة التنسيق للإطمئنان على مستقبلهم الدراسي.