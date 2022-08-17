نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 تقديم جديد واستعلام الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نُرفق رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 بعد إجراء بعض التطويرات على شروطه ومعايير استحقاقه ونقله إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين والمواطنات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الآن وتعبئة الملف الموحد، ليتم بعد ذلك دراسة الاستحقاق والأهلية لهم، ولكن قبل البدء في تسجيل ضمان اجتماعي جديد يجب التحقق من توافر شروط الاستحقاق الجديدة التي تختلف بشكل جوهري عن الشروط الخاصة بالبرنامج السابق.

فلم يعد نظام الضمان الاجتماعي ينظر للأفراد على أساس حالتهم الاجتماعية أو السن أو غيره، ولكن ينظر فقط للحالة المادية للفرد المستقل والأسرة، وهذا ما سيتم توضيحه من خلال المقال، إلى جانب توفير شروط الاستحقاق ورابط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد، بالإضافة إلى شرح طريقة التقديم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1444

أطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بناءً على المرسوم الملكي الكريم لتحقيق الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية لأبناء المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج دعماً نقدياً للأفراد الأكثر احتياجاً للمال من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية من أجل تحسين الحالة المعيشية لهم في ظل الظروف الراهنة.

وذلك من قبيل إقرار المملكة بأن لكل فرد حق الحصول على مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولتابعيه، وهذا بالضرورة يشتمل على المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية، إلى جانب الحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة، كما له الحق أيضاً في تأمين معيشته عند البطالة والعجز والمرض والشيخوخة والترمل وغيره من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة.

حيث تم وضع برنامج الضمان الاجتماعي المطور بتشريعات تعمل على تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد المستحقين، ولم يتوقف الأمر عند صرف إعانات مالية للمستحقين وفقط، ولكن يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب لتحسين مهارات المستحقين للحصول على وظيفة مناسبة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي تسجيل دخول الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 (http://sbis.hrsd.gov.sa).

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تم توفير بوابة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد وهي منصة الدعم أو موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني للتقديم عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث يتم إنشاء حساب جديد ثم تعبئة الملف الموحد للمتقدم بصورة كاملة ببيانات صحيحة ودقيقة، ومن ثم الانتظار حتى الانتهاء من دراسة الطلب الخاص به.

وأوضحت الموارد البشرية أنه يتم إشعار المتقدم بنتيجة القبول والاستحقاق أو الرفض مع ذكر السبب بعد مرور خمسة وعشرون يوماً من تاريخ التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بنجاح، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على نتائج الأهلية والاستحقاق سواء بالقبول أو الرفض، كما يمكن استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني عن طريق الطلبات.

وفي حال كان الطلب “لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً” فهذا يعني أن اللجنة المختصة بدراسة طلبك لم تقم بدراسته حتى الآن، فهي لا تعني رفض الطلب، وهنا يتوجب عليك الانتظار حتى تنتهي اللجنة من عملها، ويجب أن تكون حالة الحساب المصرفي تم التحقق بنجاح، حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور على ضرورة وجود حساب بنكي للمتقدم وأن يكون مطابقاً لاسمه.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444؟

يتاح تسجيل ضمان الاجتماعي من خلال إنشاء مستخدم جديد في البوابة، فبعد اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 الرسمي، يتم النقر على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية للبرنامج كما هو موضح بالصورة التالية:

ثم تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في كل خانة، وتتمثل المعلومات اللازمة في الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، وإنشاء كلمة مرور موافقة للشروط.، ومن ثم الموافقة على شروط وأحكام التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور والنقر على “تسجيل”.

ثم القيام إدخال الرمز المرسل على جوالك لتفعيله وربطه بالنظام، وستظهر أمامك رسالة مفادها أنه قد تم تسجيل مستخدم جديد بنجاح، وهذا لا يعني أنه قد تم تقديم في الضمان الاجتماعي المطور وإنما تم إنشاء حساب فقط يمكن من خلاله التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول ليتم البدء في تعبئة بيانات الملف الموحد المكون من تسع خانات، وعند إدخال البيانات يجب تحري الدقة والتأكد من صحة البيانات المسجلة، وعدم إخفاء أي معلومة يتطلبها تسجيل ضمان اجتماعي جديد، ويمكن الإطلاع على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الفيديو التالي:

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم إيضاح شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ومعاييره الجديدة التي تختلف اختلافاً كلياً عن الشروط بالبرنامج القديم من جانب الوزارة، وذلك بعد تأكيدها على تطوير النظام ليشمل فئات أكثر من النظام القديم، حيث أصبح هناك العديد من الفئات يمكنهم التأهل في البرنامج حالياً ولم يكونوا موجودين في السابق، ويمكن إجمال شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالتالي:

أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في المملكة على مدار العام السابق على تاريخ التسجيل.

تخصيص معاش الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي، وقد تم استثناء ثلاث فئات وهم (زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري لجميع الأفراد على مدار العام السابق على تاريخ التقديم عن الحد المانع للضمان أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش (1100 ريال لعائل الأسرة + 550 ريال لكل تابع)، وعند إضافة الدخل ينبغي إدخال الدخل الشهري بكل أنواعه لجميع أفراد الأسرة، ففي حال كانت الزوجة تتقاضى راتباً شهرياً فلا يجب إغفال إضافته ضمن الدخل المحتسب.

الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة كالحصول على تطعيم كورونا وتطعيمات الأطفال الأساسية، وتعليم الأبناء، بالإضافة إلى الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة.

يجب ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

عدم امتلاك أصولاً ذات قيمة عالية “الثروة والممتلكات”، وألا يمتلك أكثر من سيارة، حيث يتأثر الاستحقاق عند احتسابه بهذه بالأصول والممتلكات التي باسم المتقدم.

يتم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم البدء في إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي للمتقدمين، حيث تغيرت حالة الطلب عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور من تحت التدقيق إلى (مؤهل – غير مؤهل – لم تتم دراسة الأهلية مُسبقاً) لبعض المتقدمين، وفي انتظار تغيير الحالة لباقي المتقدمين من أصحاب الطلبات المكتملة، كما تغيرت حالة الحساب البنكي إلى تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق.

ويجب العلم أن سبب عدم التحقق قد يرجع إلى خطأ في الرقم المصرفي أو أنه ليس باسم المتقدم، وقد أرفقت الوزارة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور بالحساب الخاص بالمتقدم، حيث لا يتم تحقق الأهلية للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي بناءً على عدد من الأسباب حسب البيانات الواردة من المصدر أو الجهة الحكومية، وقد تمثلت أسباب الرفض وعدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور في التالي:

زيادة عدد المركبات التي يمتلكها المتقدم عن مركبة واحدة أو سيارة.

حالة السجن.

التواجد خارج أراضي المملكة ما يزيد عن 12 شهر.

توفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر.

وجود أكثر من 2 عمالة منزلية سواء كان سائق خاص أو غيره.

الضمان الاجتماعي المطور الأهلية

يعتبر تجاوز الدخل الشهري المحتسب لأفراد الأسرة للحد المانع للضمان الاجتماعي المطور هو سبب الرفض وعدم القبول الأساسي، لذلك يجب التأكد أولاً من أن مقدار الدخل الشهري للأسرة لا يتعدى الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وفي حال صدور قرار عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور بعد الانتهاء من دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة.

فيتاح التقديم مرة أخرى من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 والنقر على أيقونة “إعادة التقديم”، فعندما تكون الأهلية “غير مؤهل”، فيجب العلم أنه لن تتم إعادة تقييم الطلب المقدم من جانبك للتحقق من مطابقته للضوابط الخاصة بالأهلية مستقبلاً إلا بعد تفادي وتصحيح أسباب الرفض، يمكن معرفة أسباب عدم التأهل بالنقر على “غير مؤهل”، وسيتم عرض سبب عدم الأهلية.

وبعد إعادة التقديم مرة أخرى، يجب انتظار قرار اللجنة المختصة بدراسة الطلب المقدم من جانبك، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع خدمة العملاء لتقديم استفسار أو شكوى يمكنه ذلك الآن، كما يمكنكم معرفة شروط الضمان للموظف 1444، كما يمكن الإطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي بالآلية المطورة الآن.

الضمان الاجتماعي المطور للزوجة

يتاح تقديم الضمان الاجتماعي المطور أمام كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وسيتم قبول من ينطبق عليه شروط الاستحقاق للحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وفي حال كان لدى عائل الأسرة أو ولي الأمر إيقاف خدمات، فيمكن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال اختيار أحد أفراد الأسرة أن يكون العائل سواء كان رجلاً أو امرأة.

حيث يتاح تسجيل الطلب باسم الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات بشرط تجاوز الثمانية عشر عام، وهنا يضاف الأب ضمن التابعين، ويجب على الوالد أن يقوم بالموافقة على الارتباط كتابع والموافقة على الطلب عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، وبذلك يتم نزول الضمان الاجتماعي في حساب المتقدم بالطلب سواء الزوجة أو أحد الأبناء حال صدور القرار النهائي بالقبول والاستحقاق.

وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور أن يكون لدى جميع المستحقين حساب بنكي من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فعند عدم توافر حساب بنكي مطابقاً لاسم المتقدم، فلن يتم التأهل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444، ويجب عند تعبئة الآيبان أن يكون الرقم صحيحاً ومطابقاً لاسم المتقدم الرئيسي.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور 1444؟

يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد انطلاقة جديدة بمعايير استحقاق مطورة تسهم في تمكين المستحقين وتأهيلهم لتوفير الدعم الملائم لهم عن طريق وضع آليات من شأنها ضمان وصول المعاش للفئات الأشد حاجة، وقد أكدت الوزارة على عدم توقف المعاش حتى يتم الانتهاء من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالنسبة للمستفيدين الحاليين.

حيث يتاح لهم التسجيل على مدار ستة أشهر بدأت من تاريخ نفاذ البرنامج، وفيما بعد تم تمديد التسجيل في البرنامج من خلال رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 لمدة خمسة أشهر إضافية أخرى، وقد أوضحت الموارد البشرية الفئات المستهدفة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

فبشكل عام يستهدف النظام جميع الأفراد والأسر الأشد حاجة من أجل تزويدهم بالدعم المالي لتمكينهم من تحسين الحالة المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم، وقد تم تخصيص هذا البرنامج فقط للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، ولم يقتصر اشتمال البرنامج فقط على المواطنين.

ولكن تعدى ذلك ليشمل كلاً من زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي، وحاملي بطاقة التنقل، حيث يمكن لهذه الفئات التقديم بشكل مباشر في برنامج الضمان المطور، وسيتم دراسة استحقاقهم للتعرف على مدى أهليتهم بعد إنهاء عملية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل دخول

الجدير بالذكر أن هناك شرطاً قد تم استحداثه بالنظام المطور من شأنه التأثير على استحقاق البعض، ففي حال توافر هذا القيد فيتم الحصول على مبلغ الدعم المخصص للتابعين وليس لعائل الأسرة، وهذا يتم تطبيقه على المواطنة المطلقة أو الأرملة وكذلك العزباء، حيث ينظر البرنامج للأفراد بالمسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وهنا يتم النظر للمطلقة أو الأرملة على أنها تابع لولي الأمر.

ولكن أعطاها النظام حق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل في حال كان لديها ابن أو أكثر، حيث يمكنها التقديم على البرنامج كفرد مستقل حتى إن كانت تسكن مع أسرتها أو غيرهم، فلكي تسجل المطلقة كعائل أسرة في الضمان الاجتماعي المطور 1443، فيجب أن يكون لديها ابن أو أكثر أو تقوم بإثبات استقلالية السكن في حال عدم وجود أبناء لديها.

وبعد صدور قرار الأهلية والاستحقاق تحصل المرأة على المبلغ المقرر للعائل وهو 1100 ريال، بينما يحصل تابعيها على المبلغ المحدد لكل تابع وهو 550 ريال، ويجب العلم أن الوزارة تتيح رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 أمام الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدعم بشكل مستمر دون تحديد نهاية للتسجيل.

الضمان الاجتماعي المطور رابط الدخول

أوضحت الوزارة أنه حال وجود أكثر من أسرة لدى المتقدم أو تعدد الأسر للعائل بوجود أكثر من زوجة لديه، فيمكن حصول كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى، فعند تكوين المنازل حال تعدد الأسر أن يقوم المتقدم بإنشاء المنازل وإضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه، ويتم تسكين التابع في المنزل المنتمي إليه من خلال النقر على تكوين المنازل، ثم سحب التابع ووضعه في المنزل المقيم به.

وقد تم التأكيد على اعتبار جميع الأفراد المقيمين في نفس المسكن بأنهم أسرة واحدة، وبناءً على ذلك يتم تقديم طلب واحد من جانب عائل الأسرة، ومن ثم إضافة كافة الأفراد تابعين له، وسيتم دراسة الأهلية لهم جمعياً بطلب واحد، علماً بأنه لا يؤثر على استحقاق الأسرة وجود طالب لا يقيم معهم بالمنزل أو يقيم خارج المدينة لغرض الدراسة، حيث يضاف لملف عائل الأسرة بشرط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام.

ويجب على كل تابع يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فأكثر أن يقوم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النقر على رابط الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات ابشر والضغط على تسجيل الدخول، وذلك لمراجعة البيانات والتأكيد عليها، وهذا ما يسمى الموافقة على قبول الارتباط كتابع لرب الأسرة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

يتاح تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي من خلال رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 المرفق، ثم النقر على تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات أبشر للمستفيد، وستصلك رسالة نصية تتضمن رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة، قم بتعبئتها وسيتم التحويل لواجهة البرنامج الرئيسية لتبدأ في تعبئة الملف الموحد، علماً بأن المعلومات الشخصية تتضمن بيانات ثابتة ومسترجعة وجديدة.

فالبيانات الشخصية والأساسية لا يمكن التعديل عليها مثل الهوية وتاريخ الميلاد، والمسترجعة هي التي تم عرضها من قبل الجهات المختصة ويتاح تعديلها وفق الحالة الحالية، والجديدة هي المطلوب إكمالها وتعبئتها بشكل دقيق، لذلك يجب تحري الدقة عند تعبئة ملف المتقدم والتحقق من إدخال القيمة الصحيحة لأن دراسة تتم بناءً على البيانات المسجلة في الملف.

ويجب الانتباه عند إدخال رقم الحساب البنكي للمتقدم الرئيسي، حيث يجب كتابته وإدخاله صحيحاً لأن الجهة المختصة تقوم بالتحقق من صحته وأنه مطابقاً لاسم المستفيد الرئيسي، وتنص اللائحة التنفيذية للنظام على ضرورة وجود حساب بنكي مطابقاً لاسم المتقدم حتى يتم صدور قرار القبول أو الأهلية له، ومن ثم تحويل المستحقات عن طريقه.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الدخول

تتم دراسة الاستحقاق لكافة المتقدمين الجدد والمستفيدين بالدفعات السابقة للوقوف على مدى أهلية الضمان للمتقدم وأسرته من جانب اللجنة المختصة، وأكدت الوزارة على أنها تقوم بإطلاق نتائج الاستحقاق بشكل تدريجي للمتقدمين، ومن ثم ينزل الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية للمستحقين في الشهر التالي لصدور قرار القبول.

ويتم تحويل رواتب الضمان المطور فقط لمن تم التحقق من حسابه المصرفي، أما من لم يتم التحقق من حسابهم، فيتم تعليق الدفعات المالية لحين التحقق من الآيبان بنجاح، وتعمل الموارد البشرية في الوقت الحالي على تسريع عملية التحقق من الآيبان لكافة المتقدمين.

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على ضرورة إضافة جميع الأفراد المقيمين في نفس المسكن بالملف الموحد لرب الأسرة، حيث ينظر البرنامج للأفراد المقيمين بذات المسكن على أنهم أسرة واحدة، وبناءً على ذلك فإن تسجيل ضمان اجتماعي جديد بدون إضافة أي تابع من التابعين المتواجدين بالمسكن يعد مخالفاً لأحكام نظام الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد

عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لزوجة المواطن، فتظهر مشكلة الجنسية عند تسجيل حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 الرسمي، وهنا أوضحت الموارد البشرية بأنه بجب على زوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء من الجنسية من خلال التالي: