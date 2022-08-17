نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق التقنيات الحديثة … تعرف على موعد نزول iphone 14 pro max بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف شركة apple بـ أنها من الشركات المشهورة بهواتفها الذكية والجميلة المظهر، حيث أنها تتمتع بخواص كثيرة غير موجودة في هواتف كثيرة خاصة ً تقنية الأمان، هذا بجانب أن الوان هواتفها يجعلها دائما تتصدر الأسواق، بالإضافة إلى أن الكاميرات بالهواتف تمتع بالتقاط الصور بطريقة مميزة وبدقة عالية جدا، لذلك عندما أعلنت الشركة بنزول هاتفها الجديد iphone 14 pro max في الأسواق فإن الكثير من الناس أصبح يتساءل عن موعد نزول الهاتف رسميًا، لما تميز به من صيت واسع في العالم كله، وعبر المقال التالي سنوفر شرح تفصيلي عن هذا الموديل وموعد نزوله الرسمي، فتابعوا.

موعد تصدر ونزول iphone 14 pro max

لم يتم تقديم موعد محدد لنزول الهاتف الذكي في السوق السعودي، ولكن تم تداول بعض الأخبار من خلال العاملين بالشركة بأن موعد نزول الهاتف في السوق سوف يكون في نصف الشهر القادم شهر سبتمبر، وحتى موعد توافره بالاسواق سيظل عشاق التطور وسلسلة هواتف آيفون انتظاره في شغف كبير لتجربته.

تفاصيل عن هاتف iphone 14 pro max

يبلغ حجم الذاكرة iphone 14 pro max 6 جيجا بايت.

الهاتف يعمل بنظامين 4G,5G.

تصل سعة البطارية إلى 3.687 مللي أمبير للساعة.

الهاتف يتمتع بكاميرا خلفية تعمل بدقة 13 ميجا بيكسل، هذا بالاضافة الي ان العدسة تصل فتحتها إلى 1.6,204 امبير.

هاتف iphone 14 pro max يعمل بنظام ios v15.

تتمتع شاشة الهاتف بدقة عالية جدا تصل الى 1284 في 2778 بيكسل.

مميزات iphone 14 pro max

من الخواص الجديدة التي يتمتع بها هذا الهاتف هي الخلفية التي يمكن بها عمل معاينة إعدادات الوقت والتاريخ بدون فتح الهاتف.

يمكن من خلال iphone 14 pro max التحكم في أجهزة المنزل بسهوله.

يمكن متابعة نبضات القلب وصحة الجسم دون الحاجة إلي شراء الساعة حيث أنه أصبح متواجدا بالهاتف تلك الخاصية.

الألوان المتاحه من iphone 14 pro max

يتوفر الهاتف بألوان محددة وهي: الاخضر، الابيض، الخوخي، الاسود.

سعر iphone 14 pro max في السوق السعودي

من المتوقع ان يتم نزول iphone 14 pro max في السوق بسعر يصل إلى ثلاث آلاف و 800 الف ريال كما يمكن ان يصل الي 4 الاف ريال سعودي.