نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لشعبة علمي للمرحلة الثانية 2022 .. ما هي كليات المرحلة الثانية في التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن بدأت عملية التنسيق للمرحلة الأولي الثانوية العامة والتي تم تحديد موعدها من يوم ١١ لشهر أغسطس الجاري إلي يوم ١٥ لعام ٢٠٢٢ وينتظر باقي الطلاب المتخرجين من مرحلة الثانوية العامة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، وخاصة الشعبة العلمية، والتي يوجد بها كليات القمة فيتساءل العديد من الطلاب والطالبات للشعبة العلمية عن هل سوف تكون هناك من كليات القمة موجودة في تنسيق المرحلة الثانية، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال توقعات مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيقة للشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وأهم الكليات التي يمكن أن توجد في تنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات التنسيق لشعبة علمي للمرحلة الثانية ٢٠٢٢

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية لقد أوشكت المرحلة الأولي للتنسيق على الانتهاء ولذك يتزيد التساؤلات والبحث عن المؤشرات للحد الأدنى تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ٢٠٢٢ للتخصص العلمي سواء علمي علوم أو علمي رياضة، وإليكم أهم هذه التوقعات موضحة كالتالي.

• بما أنه تعد معظم درجات ونسب الثانوية العامة للشعب العليمة علمي علوم مشابهة للعام الماضي فمن المتوقع أن تكون نفس نسب ودرجات التنسيق لهذا العام ٢٠٢٢.

• حيث تقدر درجات كليات الطب وفقا لتنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي من مجموع ٣٧٠ درجة وذلك حتي ٣٨٢ درجة.

• أما عن مؤشرات كليات الصيدلة فمن المتوقع أن تكون للمرحلة الثانية من مجموع ٣٦٣ حتي مجموع 367 درجة.

• وكلية الطب البيطري فمن المرجح أن يكون تنسيق المرحلة الثانية لها لعام 2022 من مجموع 356 حتي مجموع 359 درجة.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية بالتنسيق علمي رياضة 2022

ونشير إليكم إلى أهم التوقعات والمؤشرات عن تنسيق بعض الكليات بشعب علمي رياضة لعام 2022 والنسبة التي من المتوقع أن تكون الحد الأدنى لبداية المرحلة الثانية موضحة في النقاط التالية.

• من المتوقع أن تكون كليات الهندسة في المرحلة الثانية من مجموع 327 حتي مجموع 349 درجة.

• ومن المتوقع أن تبدأ تنسيق المرحلة الثانية بنسبة 62.07 وذلك للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.

• ولكن تعد كل هذه النسب والدرجات غير رسمية ولكن يتم توقعها وفقا لنسب ودرجات المرحلة الثانية للعام الماضي 2021.

عند تقديم طلبات التسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عددا من التوصيات والنصائح للطلبة، وهي اختيار الكلية أو المؤسسة وفقا للتوزيع الجغرافي التدريجي، أي البدء بالأقرب ثم الانتقال إلى الخارج، قبل اختيار النطاق الجغرافي التالي، حدد الكليات في النطاق الجغرافي الأول.

تم الاتفاق على السماح بتسجيل الرغبات للمرحلة الاولى لتنسيق الكليات 2022 ابتداء من الخميس 11/8/2022 وحتى يوم الاثنين 15/8/2022، حيث أن الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الاولى كما يلي:

أن الشعبة العلمية تتكون من 365 وتامبسة المئوية لها 89.02٪ فأكثر.

أما الشعبة الهندسية تتكون من 341 درجة فأكثر والنسبة المئوية لها 83.17٪ فأكثر.

والشعبة الأدبية تتكون من 264.5 درجة فأكثر والنسبة المئوية لها 64.51٪ فأكثر.