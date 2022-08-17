روسيا: تدفق المخدرات من أفغانستان إلى آسيا يزداد تحت حكم طالبان

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين، ازدياد تدفق المخدرات على طول "الطريق الشمالى" إلى دول آسيا الوسطى بشكل كبير تحت حكم طالبان، بالرغم من إعلان الحركة مكافحة إنتاج المخدرات فى أفغانستان منذ وصولها إلى السلطة.





وقال تارابرين: "لقد أعلنت حركة طالبان عن خططها لمكافحة المخدرات منذ وصولها إلى السلطة فى أغسطس 2021 وحظر زراعة الأفيون وإنتاج جميع أنواع المخدرات والإتجار بها فى أبريل 202، إلا أنه سُجلت زيادة كبيرة فى تجارة المخدرات على طول الطريق الشمالى إلى دول آسيا الوسطى". وأضاف - فيما يتعلق بقرار تجميد الأصول الأفغانية:"إن هذا القرار قد شلّ القطاع المصرفى فى أفغانستان، ويعيق فرصة تخليها عن إنتاج المخدرات"، مضيفا: "هناك ما لا يقل عن 23 مليون شخص فى حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وتجميد الأصول المالية لأفغانستان أدى إلى تدهور القطاع المصرفى والصناعة والزراعة". يُذكر أن أفغانستان تنتج حوالى ثلثى المخدرات المستهلكة فى العالم وتقع معظم مزارع الأفيون فى الولايات الجنوبية، التى تعتبر مهد الجماعات المسلحة.

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