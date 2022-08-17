النفايات النووية.. ضربة أوكرانية جديدة فى محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا المعين من قبل موسكو، فلاديمير روجوف ـ أن القذائف الأوكرانية سقطت على بعد أمتار من الحاويات، مضيفا أن قوات كييف استهدفت أيضا بعشرات القذائف الثقيلة وحدات التبريد فى المحطة، محذرا من إمكانية تسرب النفايات النووية جراء القصف المستمر من قبل قوات كييف ما سيشكل كارثة خطيرة.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات فى دونيتسك، مقتل اثنين من المدنيين جراء قصف للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت السلطات ـ فى بيان أن القصف الأوكرانى تسبب أيضا فى إصابة 12 مدنيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء، اكتشاف أكثر من 50 لغما مضادا للدبابات من طراز EMP F2 فرنسية الصنع فى المواقع التى هجرتها وحدات اللواء الآلى الأوكرانى رقم 72 جنوب مدينة أرتيوموفسك فى دونيتسك.
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