العالم اليوم - 700 مليون دولار من بلاك روك لشراء شركة طاقة متجددة بأستراليا

انتم الان تتابعون خبر 700 مليون دولار من بلاك روك لشراء شركة طاقة متجددة بأستراليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - أعلنت شركة "بلاك روك" الأميركية عزمها تخصيص ما يزيد عن مليار دولار أسترالي، أي نحو 700 مليون دولار أميركي، بهدف الاستحواذ على شركة "أكاشيا إينيرجي" الأسترالية، والمتخصصة في بناء وحدات تخزين الطاقة ومنتجات الطاقة المتجددة.

وأضافت الشركة يوم الثلاثاء أن أحد الصناديق، والتي تديره "بلاك روك" سيقوم بتوفير المبلغ اللازم للاستحواذ.

وذكرت الشركة أنها تستهدف العمل على بناء وحدات لتخزين الطاقة بسعة 1 جيجاوات.

وأوضحت "بلاك روك" أن لديها العديد من الخطط لتطوير مشروعات تخزين الطاقة على المدى القريب في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وتايوان.

ومن المتوقع أن أن تزداد أهمية أنظمة ووحدات تخزين الطاقة الفعالة، وذلك مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة حول العالم، إذ أن مصادر الطاقة المتجددة، أكشعة الشمس والرياح، ليست ثابتة طوال الوقت.

من جهتها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، بحسب تقرير لـ "سي إن بي سي"، أن تطوير وحدات تخزين الطاقة يعد أمرًا "بالغ الأهمية" بهدف الانتقال بمرونة إلى نظام عالمي للطاقة محايد للكربون.

وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تطوير وحدات تخزين الطاقة المتحددة بنحو 40 بالمئة في عام 2020 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.