العالم اليوم - نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوياته منذ 7 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - أغلق مؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 29 ألف نقطة اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من سبعة أشهر بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية مدفوعة بتحقيق شركات البيع بالتجزئة الأميركية أرباحا قوية.

وارتفع نيكي 1.23 بالمئة إلى 29222.77 نقطة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ الخامس من يناير. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 2006.99 نقطة.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، الخبير في بيكتيت اليابانية لإدارة الأصول "صعود الأسهم الأميركية رفع معنويات المستثمرين... المستثمرون تعاملوا بإيجابية مع الأرباح المتفائلة لشركات البيع بالتجزئة الأميركية".

وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينغ، المالكة لمتاجر أونيكلو للملابس، 2.8 بالمئة ليشكل أكبر دفعة للمؤشر نيكي، يليه صعود سهم دايكن إيندستريز لصناعة أجهزة التكييف 2.02 بالمئة، ثم ارتفاع سهم شركة الاتصالات (كيه.دي.دي.آي) 1.43 بالمئة.

ومن بين شركات التكنولوجيا التي شكلت أكبر خسائر تريند ميكرو، مزود خدمات الأمن الإلكتروني، التي خسر سهمها 2.08 بالمئة، مما شكل أكبر خسارة للمؤشر نيكي. وانخفض سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.89 بالمئة.