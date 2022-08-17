نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن..نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولي عبر موقع tansik digital.gov.eg بالرقم السري للطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولي للطلاب الثانوية العامة والذي متاح التسجيل عبر موقع التنسيق الالكترونى على مدار اليوم من خلال الجهاز الخاص بك، أم في حالة رغبه التسجيل في المعامل الحاسبات التابع للإدارة التعليمية الخاص بكل طالب عليه مراعاة التوقيت فأنها تكون متاحة في اوقات محددة فقط ولهذا الفضل التسجيل من المنزل في أي وقت يلائم الطالب، ويتم تحديد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولي لجميع الشعب وهو ما سوف نتناوله تفصيلا من خلال هذا المقال بخطوات التسجيل الصحيح بدون أخطاء عبر رابط تسجيل الرغبات المرحلة الأولي.

نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولي

يبحث الآن العديد من طلاب وطالبات الخريجين من الثانوية العامة بالأخص بالمجاميع الكبيرة عن رابط تسجيل الرغبات المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات، والتي قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير وفتحه منذ الأمس ويستمر التقديم حتى يوم 15 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة فور الانتهاء عبر نفس الموقع بالرقم السرى الخاص بالطالب، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولي وتبدأ التقديم للقسم العلمي علوم من 89.02% فأكثر، بينما قسم العلمي رياضة بحد أدني 83.17% فأكثر، أما الشعبة الأدبية فيبدأ بحد الأدنى 64.51% فأكثر

تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولي

تعلن نتيجة تنسيق الكليات للمرحلة الأولي لجميع الشعب من مرحلة الثانوية العامة فور الانتهاء من التقديم ب 72 ساعة على حد أدني ومن ثم يبدا تنسيق المرحلة الثانية، واعلن الكليات المتبقية في جميع الشعب الدراسية ، والتي على الأرجح تنتهى القبول بكليات الطبية والهندسية في اغلب الجامعات وقد يتبقى منها البعض وخاصة في المحافظات المتطرفة ، ولكن على الطلاب أثناء التقديم مراعاة العامل الإقليمي والجغرافي التابعين له عبر رابط تسجيل الرغبات المرحلة الأولي 2022 من موقع التنسيق الإلكتروني ، ومع ضرورة إدخال الرق السرى الخاص بالطالب ورقم جلوسه ، وبدا تسجيل الرغبات والتعديل بها حتى يتم الانتهاء من مرحلة التسجيل ولذى يوافق يوم 15 أغسطس المقبل، كما يجب على الطالب طباعة استمارة الرغبات ورقيا والاحتفاظ بها إلكترونيا وهو متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومتوقع بشكل كبيران تكون نتيجة التنسيق مقاربة إلي العام الماضية لان نسبة النجاح لهذا العام هي ذاتها بفارق بسيط عن العام الماضي.

انتهى التسجيل الرغبات للطلاب المرحلة الأولي ، جارى الآن الإعلان عن النتيجة تنسيق المرحلة الأولي التي وفقا لما اعلانته عدة صحف رسمية عن أن موعدها سوف يكون الأربعاء المقبل، عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم جلوس الطلاب ورقمه السرى ، ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات للمرحلة الثانية وفتح باب تسجيل الرغبات اليهم في الأسبوع المقبل.

تعلن اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس نتيجة تنسيق المرحلة الأولي عبر موقع التنسيق الإلكتروني والتي وفقا لما اعلنه المجلس الأعلى للجامعات عن عقد مؤتمر الصحفي، للإعلان عن نتائج الحد الأدنى للكليات في تمام الساعة الحادية عشر ومن ثم سوف تكون النتائج متاحة إلي جميع الطلاب إلكترونيا، ومن ثم يتم تحديد موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية وإعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية .