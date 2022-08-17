نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي في الاردن 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكل الآن مترقب نتائج التوجيهي في الاردن 2022، حيث أن الأمر أصبح متصدراً لعمليات البحث، وذلك للتعرف على النتيجة فور ظهورها، وذلك بعد صدور ذلك البيان الذي أفاد أن المواد جميعها قد تم تصحيحها بالفعل، وكذلك تم مراجعتها بشكل دقيق جداً للتأكد من أن كل طالب حصل على حقه في عملية التصحيح، وقد تم بالفعل رصد الدرجات، والقلوب تدق في انتظار لحظة الإعلان عن ظهورها بشكل فعلي.

نتائج التوجيهي في الاردن 2022

بعد الانتهاء من كافة الخطوات التي تسبق رفع النتيجة على الموقع الخاص بالوزارة، أصبح الآن الدور على عملية الرفع فقط، والتي باتت قريبة جدًا، وللحصول عليها عليك فقط أن تتبع الخطوات التي ستظهر لك بعدما تقوم بالضغط على هذا الرابط الخاص بوزارة التربية، والتعليم moe gov jo حيث أن الوزارة حرصت على أن يكون الكشف عن درجات الطلاب من أسهل ما يكون، وأشارت إلى أن تلك النتائج لن تظهر إلا بعد الاعتماد الرسمي لها من قبل وزير التربية، والتعليم، ويلي ذلك الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل فكونوا على ترقب، فالأمر بات وشيكًا.

موعد نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2022

يمكنكم الآن التعرف على الموعد الخاص بنتيحة التوجيهي في دولة الأردن للعام الدراسي 2022 من خلال البيان المشار به أن موعد النتيجة يوافق 18 من شهر أغسطس الحالي، وكل ما عليك لتحصل على نتيجتك اتباع ما يلي.

أولاً عليك أن تدخل إلى الموقع الخاص بوزارة التربية، والتعليم التابع لدولة الأردن من خلال الذهاب إلى وزارة التربية الأردنية.

ودائماً اجعل رقم الجلوس الخاص بك معك إن كنت لا تحفظه، حيث إنه وسيلتك الوحيدة للحصول على النتيجة، فعليك حينها أن تكتبه في الخانة الخاصة به.

بعد ذلك سيتعين عليك أن تحدد الشعبة التي درست بها، وهذه الخطوة إجبارية، ومهمة.

والخطوة النهائية هي أن تذهب على كلمة عرض النتيجة، وستتمكن مباشرة من الاطلاع على نتيجتك، وكذلك كافة درجات المواد بالتفصيل.

وهذه أيها الطلاب الأعزاء الطريقة الصحيحة التي يمكنكم أن تحصلوا بها على نتائج التوجيهي في الاردن 2022 ، ونتمنى للجميع النجاح.