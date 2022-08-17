نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كليات مرحلة 2” تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية والحد الأدني للكليات المُتاحة بالمؤشرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة ويبدأ غلق موقع تنسيق الجامعات 2022 الخاص بالمرحلة الأولي، لذلك تتزايد عمليات البحث الآن عن تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية التي من المفترض أن تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق لعام 2022 اليوم الثلاثاء، وفي التقرير التالي نقدم لكم مجموعة من أهم المعلومات التي تبحثون عنها في هذا الموضوع.

تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية

يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة الآن عن مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية ، والتي من المفترض أن تبدأ صباح غدٍ الاربعاء، وذلك عقب انتهاء المرحلة تنسيق المرحلة الأولى من التنسيق لعام 2022، ومن المتوقع أن تكون الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية مشابهة إلى حد كبير للعام السابق، نظرا لتشابه مجاميع الطلاب هذا العام مع نتيجة العام السابق.

تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية والكليات المتاحة

يبدأ تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية، للطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 64.5% أو أكثر غدا الاربعاء، حيث تنتهي فترة تنسيق المرحلة الأولى عصر اليوم الثلاثاء كما ذكرنا من قبل، ويمكن تسجيل الرغبات مباشرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2022، أما عن الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية فهي كالتالي:

كلية الهندسة.

كلية الحاسبات والمعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الألسن.

وذلك بالإضافة إلى كليات التربية والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وغيرها.

خطوات التقديم في تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية

تتشابه خطوات التقديم في تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الثانية، وهي كالتالي

اولا يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني مباشرة www.tansik.egypt.gov.eg من أجل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات المتاحة 2022

ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

بعد ذلك يجب إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه مع ضرورة اتباع قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ومن ثم يقوم بالضغط على زر تسجيل الرغبات، ويمكنه طباعتها.

نتابع معكم اعزائي الطلاب كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق الالتحاق بكليات علمي رياضة، حيث يستعد الطلاب الآن لتسجيل رغباتهم، وخاصة الطلاب الذين لم يقومو بالتسجيل يف تنسيق المرحلة الاول، حيث انة من المقرر ان يتم فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية في الساعات القادمة، هذا وقد ذدمنا لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية لكليات علمي رياضة، فتابعونا لتتعرفو على المستجدات.