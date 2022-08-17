عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه.
وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت سابق اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية طالت 38 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظتى بيت لحم وجنين.
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