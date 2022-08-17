ليز تشينى تخسر مقعدها فى الكونجرس.. وترامب يعلق

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بخسارة عدوته ليز تشينى، ترشيح الحزب الجمهورى لإعادة انتخابها، قائلا إن "ليز تشينى يمكنها الآن أن تقع فى غياهب النسيان السياسى".





وكانت عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهورى ليز تشينى، والعدو اللدود للرئيس السابق دونالد ترامب، خسرت فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى ليلة الثلاثاء، بعدما فازت هارييت هايجمان، منافستها المدعومة من ترامب.

وتعد ليز واحدة من أبرز منتقدى ترامب، تبلغ من العمر 56 عاما، ونجحت فى الحفاظ على مقعدها فى الكونجرس، لمدة 3 دورات متتالية.

وانضمت إلى لجنة برلمانية تحقق فى الاتهامات الموجهة لترامب، فيما يخص أحداث اقتحام مقر الكونجرس.

وتعد تشينى واحدة من ضمن 10 نواب جمهوريين فى الكونجرس صوتوا ضد ترامب، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنها تسعى للترشح للانتخابات الرئاسية فى 2024، حتى ولو بشكل مستقل.