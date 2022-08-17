الصين تعلن توقف مصانع بسبب جفاف مصادر الطاقة الكهرومائية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أغلقت الشركات فى مقاطعة سيشوان، ومنها شركات تصنيع الألواح الشمسية والأسمنت واليوريا، وخفضت الإنتاج بعد أن طلب منها ترشيد الطاقة لمدة تصل إلى خمسة أيام.
وقال مرسوم صادر من حكومة المقاطعة: "اتركوا الطاقة للمواطنين".
جاء ذلك بعد انخفاض مستويات الخزانات وزيادة الطلب على الطاقة لتكييف الهواء فى ظل درجات الحرارة المرتفعة.
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