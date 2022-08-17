العالم اليوم - أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتضاعف 3 مرات بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتضاعف 3 مرات بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - قفزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 14.2 مليون مسافر، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال 4.9 مليون في نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان من الشركة المشغلة للمطار، يوم الأربعاء.

وكان هذا هو الربع التاسع على التوالي الذي شهد أعدادا أكبر من المسافرين مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع الطلب على السفر الدولي وسط تخفيف القيود للحد من تفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، كما أن هذه الزيادة جاءت على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي، والتي استمرت لمدة 45 يوما في شهري مايو ويونيو من العام.

واستقبل مطار دبي، وهو الأكثر ازدحاما بالمسافرين الدوليين في العالم، 27.9 مليون في النصف الأول، أي أكثر من ضعف العدد قبل عام، وأقل بقليل من 29.1 مليون تم تسجيله في عام 2021 بالكامل.

وقالت الشركة المشغلة إنها تتوقع أن يستقبل المطار حاليا 5.6 مليون مسافر في المتوسط كل شهر حتى بقية العام، معدلة بالرفع توقعاتها السنوية سبعة بالمئة. وقالت الشركة إنها تتوقع 62.4 مليون مسافر خلال العام بأكلمه.

وقالت مطارات دبي إن مطار دبي الدولي استعاد 67.5 بالمئة من حركة المسافرين قبل الجائحة، لتقارن الستة أشهر الأولى من هذا العام بالفترة نفسها من عام 2019.

وسجل المطار انخفاضا في أحجام الشحن 18.9 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 910075 طنا. وعزت مطارات دبي أحد أسباب ذلك إلى تخفيض الطاقة الاستيعابية بسبب أعمال صيانة مقررة للمدارج. كما نقلت شركات الشحن الكبرى رحلاتها إلى مطار آخر في دبي في مارس.