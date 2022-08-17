نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحصيل” نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس والاسم | نتيجة الثانوية العامة بالأردن طـالع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي الأردن 2022 هذا ما يتزايد عنه المحركات البحثية من قبل الآلاف من طلاب الثانوية العامة بالأردن بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائجهم الخاصة بنهاية العام الدراسي 2022 التي واشتكت وزارة التعليم الأردنية بإعلانها بعدما أتم الطلاب اختباراتهم مؤخرا على أن يتم حاليا انتهاء مهام الكنترول من المراجعة الأخيرة على أوراق الإجابات لتحصيل الدرجات النهاية والمجموع الإجمالي، ومن هذا السياق نتطلع مع طلابنا كافة الأخبار حول إعلان نتائج التوجيهي الأرن.

نتائج التوجيهي الأردن 2022

ومن يجدر الإشارة إليه أنه اقبل طلاب الثانوية العامة في الأردن من دخول مقاعدهم بالاختبارات في يوم 30 يونيو واستمرت قرابة ثلاثة أسابيع حتى انتهت في 25 من يوليو 2022، وبعد الانتهاء من الاختبارات أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتيجة توجيهي الأردن 2022 الذي من المقرر يكون بعد انقضاء شهر من تاريخ اداء الاختبارات أي حسب الموعد المذكور سيكون ميعاد إعلان نتيجة التوجيهي الأردنية في مع نص شهر أغسطس الجار.

نتيجة التوجيهي الأردن 2022

بينما أوضحت من جهتها مدير مديرية الامتحانات الأردنية أنه سيتم رسميا إعلان نتائج التوجيهي 2022 الأردن يوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري 2022 سيت انعقاد مؤتمرا صحفي يتم من خلاله إعلان نتيجة الثانوية العامة.

استخراج نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022

وحرصت وزارة التعليم الأردنية على توفير نتائج الأردن بشكل إلكتروني سلس تسهيلا من جهتها على جميع الطلاب من استخراج النتيجة كاملة فور إعلانها رسميا غدا عبر المؤتمر الصحفي، وهناك عدد من الخطوات تمكن الطالب من الاطلاع على النتيجة وتضمنت كالآتي: