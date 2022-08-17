كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز قبالة الساحل الغربى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أن نظيرتها الشمالية أطلقت صاروخى "كروز" باتجاه البحر قبالة ساحلها الغربى، فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وذلك ضمن تجاربها الصاروخية المتكررة.





يشار إلى أنه فى الشهور الماضية، أطلقت بيونج يانج تجارب صاروخية عدة فى أعقاب زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لجارتيها كوريا الجنوبية واليابان. وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.

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