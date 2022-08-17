جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنًا من بلدة تقوع شرق بيت لحم، و11 مواطنًا من بلدة يعبد بجنين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت أسيرين محررين من بيت سيرا برام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر من حى رفيديا ومن حى الضاحية بنابلس، ومواطنا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم بعد أن داهمت منزله وفتشته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 38 فلسطينيا فى الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.