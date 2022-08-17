الفلبين تعتزم تمديد الطوارئ الصحية حتى نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى أس- سى بى إن" الفلبينية، أن حالة الطوارئ الصحية العامة، التى أعلنها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتى لأول مرة فى 8 مارس 2020، تسمح لوحدات الحكم المحلى باستخدام الموارد المناسبة لتنفيذ تدابير عاجلة وحاسمة لاحتواء أو منع تفشى فيروس كورونا من خلال الإبلاغ الإلزامى عن الحالات الجديدة، وتكثيف استجابة الحكومة، وفرض إجراءات الحجر الصحى والسيطرة على الأمراض.
يشار إلى أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى الفلبين تخطت 3 ملايين و838 ألف حالة، كما تخطت الوفيات 61 ألف حالة.
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