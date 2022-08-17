وزيرة دفاع جنوب إفريقيا: روسيا تلعب دورا مهما فى تنمية القارة السمراء

جدة - نرمين السيد - وأعربت موديسى - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم - عن اعتقادها، فيما يتعلق بالتنمية، بأن روسيا تمتلك القدرة على الاستثمار، وعلى أن تصبح شريكة فى تطوير الاقتصاد، مما سيقود إلى الحد من الفقر وتقليل التبعية فى القارة السمراء.
وقالت: "نعتقد أن المساهمة والاستثمارات الحقيقية الروسية فى اقتصاد الدول الإفريقية لن تؤدى فقط إلى تحسين الاقتصاد الروسى، بل ستساعدنا أيضا على النهوض".
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