العالم اليوم - المركزي الكندي يرجح بقاء التضخم عند ذروته لفترة من الوقت

انتم الان تتابعون خبر المركزي الكندي يرجح بقاء التضخم عند ذروته لفترة من الوقت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - قال محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، إن التضخم في كندا ربما وصل إلى مستوى الذروة، لكنه سيظل مرتفعًا لبعض الوقت.

وأضاف المحافظ أن البنك المركزي مصمم على إعادة الزيادات بالأسعار إلى مستواها المستهدف البالغ 2 بالمئة.

وكتب ماكليم في تعليقات نشرتها صحيفة "ناشيونال بوست" في موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن التضخم في كندا لا يزال مرتفعا جدا، رغم تراجع مستوياته.

وجاءت تعليقات ماكليم في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن التضخم في كندا انخفض إلى 7.6 بالمئة في شهر يوليو، من 8.1 بالمئة في يونيو.

وقال المحافظ أن التضخم ربما ارتد عن مستوى الذروة، إلا أنه سيبقى على الأرجح مرتفعا جدا عند ذات المستويات لبعض الوقت.

ومن جهة أخرى، قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، متجاوزا التوقعات التي بلغت 9.8 بالمئة، ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

وكان معدل التضخم في يونيو الماضي ارتفع إلى 9.4 بالمئة، مدفوعا بارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية.