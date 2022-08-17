نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi.jo.2022” رابط نتائج التوجيهي وزارة التربية الأردنية نتيجة الثانوية العامة 2022/08/18 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة ويتم إعلان أهم النتائج في المملكة الأردنية، ويتم تفعيل رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 التي يترقبها ألاف الطلاب في جميع أرجاء المملكة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر صحفي بواسطة الوزير، لشرح تفاصيل نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022، من نسب نجاح عامة وكذالك نسب النجاح في كل شعبة على حدا وأسماء الطلاب العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية، ومن ثم يتم إطلاق النتيجة على الموقع الرسمي للنتيجة، حتى يتمكن الطلاب من الدخول وتسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام وإستخراج النتائج، وسوف نشرح لكم من خلال موقعكم ثقفني طريقة الإستعلام الإلكتروني ورابط مباشر للنتيجة فتابعونا.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo .

. أو الرابط المباشر لنتيجة الثانوية العامة الأردنية tawjihi.jo .

. تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

النقر على أيقونة عرض النتيجة ليتم عرض النتيجة من نسبة نجاح ودرجات لكت مادة.

موقع نتائج توجيهي الأردن

كافة المؤشرات التي تخرج من وزارة التربية والتعليم تشير إلي إرتفاع مؤشرات نسب النجاح هذا العام عن العام السابق هذا ما صرح به المتحدث الرسمي للوزارة ولكنه لم يعلن أي نسب محددة وسوف يعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الأردني في العاشرة صباح اليوم الخميس الموافق 18 أب بمقر الوزارة وسوف ينقل المؤتمر على الهواء مباشراً على التلفزيون الأردني والعديد من الإذاعات الأردنية وتقرر أن يحضر المؤتمر قيادات الوزارة.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2022 مت يفعل؟

رابط موقع moe.gov.jo

أعلنت وزارة التربية الأردنية أنها قامت بتجهيز الموقع الرسمي للوزارة حتى يتحمل الضغط الكبير المتوقع من قبل الطلاب خاصة في الدقائق الأولى لتفعيل الموقع وقالت أن النتيجة سوف تكون من خلال الموقع الرسمي فقط ولن تكون هناك نتائج عبر الرسائل النصية وبعد الإستعلام الإلكتروني يمكن للطلاب استخراج شهاداتهم من المدارس للتقديم الإلكتروني في والجامعات بعد أن يتم فتح رابط تقديم طلبات القبول الموحد والمقرر له يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري عبر وحدة تنسيق القبول الأردنية.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

نتائج التوجيهي الأردنية من أهم النتائج التي يتم متابعتها من قبل جميع الفئات الطلاب وأولياء الأمور والشارع الأردني بصفة عامة، وهناك حالياً عملية تنسيق كبيرة بين الوزارة وكافة الجهات العنية حتى يكون الإستعلام الإلكتروني عن نتيجة الثانوية الأردنية ميسر دون مشاكل تقنية كما كان يحدث في السابق وتعمل دائماً المملكة على تحديث البنية التكنولوجية وأخر هذه التحديثات توقيع عقود إطلاق شبكة الجيل الخامس للإنترنت وهي نقله نوعية كبيرة ستسهم في رفع كفاءة كافة القطاعات في المملكة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022

كما أشرنا في صدر المقال فأن النتيجة ستعلن يوم الخميس الموافق 18 أب أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم.