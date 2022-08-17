نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17-8-2022 سعر الذهب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17-8-2022 والتي شهدت حالة من الاستقرار والثبات بعد حدوث ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء ونوفر لكم جدول يحتوي علي سعر جرام الذهب في السعودية للبيع والشراء بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما اننا نوفر لكم سعر الجنية الذهب وسعر أوقية الذهب في السعودية اليوم بتحديث يومي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17-8-2022

سجل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 عيار 24 نحو 214.90 ريال وبالدولار الأمريكي بلغ نحو 57.24 بينما بلغ سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 22 نحو 196.99 ريال ويعادل بالدولار نحو 52.47 وسجل متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية عيار 21 بالريال نحو 188.04 ريال وبالدولار نحو 50.09 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء سجل سعر عيار 18 الان في السوق السعودي نحو 161.18 ريال ويعادل بالدولار نحو 42.93 دولار امريكي بينما حقق سعر الذهب عيار 14 الان في السعودية نحو 125.36 ريال وبالدولار سجل نحو 33.39 دولار ويمكنك شراء جرام الذهب في السعودية عيار 12 اليوم بسعر 107.45 ريال وبالدولار 28.62 دولار امريكي.

اسعار أوقية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17-8-2022 سجل سعرها بالريال السعودي نحو 6,683 ريال بينما بلغ سعرها بالدولار نحو 1,780 دولار، ويمكنك شراء الجنية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء بسعر 1,504 ريال ويعادل بالدولار نحو 400.70 دولار بينما سجل سعر كيلو الذهب في السعودية حالة من الثبات اليوم الأربعاء ليسجل سعرة بالريال السعودي نحو 214,897 ريال ويعادل سعرة بالدولار نحو 57,241 دولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

استقرار كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 هذه الفترة وكما ذكرنا فان سعرة الان في السوق السعودي بلغ نحو 188.04 ريال وارتفع فقط حوالي 1 ريال عن سعرة امس الثلاثاء حيث سجل سعرة امس نحو 187.69 ريال وبشكل عام تشهد أسعار الذهب في السعودية الأسابيع الأخيرة حالة من الثبات والاستقرار دون وجود تغيرات ملحوظة سواء بالارتفاع او الانخفاض، وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية موضوعنا ووفرنا لكم كافة أسعار عيارات الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 أغسطس بالريال السعودي والدولار الأمريكي.