نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1444 في السعودي للجنسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1444 وهي واحدة من أكثر الوظائف أهمية من عمليات البحث داخل المملكة العربية السعودية في الساعات الماضية، بعد إعلان النيابة العامة السعودية، وفيما يتعلق بتعيين موظفي مكتب المدعي العام (محقق) ذكورًا وإناثًا وكافة التفاصيل الهامة التي تدور حول هذه الوظيفة سوف سنبلغكم بتفاصيل المهنة التي أعلن عنها مكتب المدعي العام على النحو التالي.

وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق

تدعم النيابة العامة السعودية المظلوم وتضرب بيد الظالم بقبضة من حديد، وتعزز العدالة في مختلف أنحاء المملكة، وتحمي المجتمع وحقوقه وحرياته، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والعمل على حمايتها، حيث تعمل على إدامة وتعزيز القانون السعودي من خلال التعاون مع الجهات القضائية والأمنية ذات الصلة، هذا وقد أعلنت النيابة العامة السعودية عن فتح أبواب التقديم على من يحمل درجة علمية في مجال (الشريعة، التنظيم) أو ما يعادلها (ملازم تحقيق) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) مكتوب، وهم متخصصون في جميع دوائر النيابة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية حسب الحاجة.

متطلبات وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1444

حدد مكتب المدعي العام في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط المطلوبة للتقدم لشغل منصب “شرطة التحقيق”. هم انهم:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والمهارات اللازمة.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة البكالوريوس أو شهادة معادلة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو درجة البكالوريوس أو شهادة معادلة من إحدى جامعات المملكة في مجال تنظيمي.

إذا كانت الشهادة معادلة، يجب على مقدم الطلب اجتياز اختبار خاص يتم إجراؤه لهذا الغرض.

يجب أن يكون المرشحون حاصلين على شهادة جامعية ودرجات عامة جيدة.

يجب أن يكون المتقدمون لائقين طبياً للخدمة والعمل.

يشترط أنه لم يتم الحكم على المتقدم بعقوبة مخففة أو مشددة عن أي من الجرائم المختلفة.

لا يجوز عزله من منصبه بأي إجراء تأديبي، حتى إذا أعيد تأهيله.

يجب على المتقدمين اجتياز اختبار للنظر في التعيين.

مطلوب منه عدم إجراء مقابلات شخصية لأي من وظائف المدعي العام.

التقديم في وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق

أوضحت النيابة العامة السعودية أنه سيتم تطبيق معايير دقيقة لاختيار المرشحين المؤهلين للقبول في الوظائف المعلن عنها من خلال اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، مع مراعاة: